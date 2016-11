Historisches Kulturgut auf Rädern

Historisches Kulturgut auf RĂ€dern

Wenn der Herbst kommt, heißt es fĂŒr viele Museen, bereit machen fĂŒr einen kulturellen Groß-Event: „Die Lange Nacht der Museen“.

In MĂŒnchen gehört zu den 96 geöffneten Museen und Ausstellungen seit acht Jahren auch das Rollende Museum. Engagierte Oldtimerbesitzer bringen Ihre SchĂ€tze dann ins Rampenlicht und zeigen, was es bedeutet historisches Kulturgut auf RĂ€dern zu erhalten und zu bewegen. Initiiert wurde das Rollende Museum durch Classics For Charity e.V. und organisiert in diesem Jahr erstmals durch Magna Ingredi. Realisiert wird dieser jĂ€hrliche Event durch die Oldtimerfahrer selbst und mit Hilfe von Sponsoren. 2016 waren die Hauptsponsoren MOTORWORLD und Citrix.

Zwischen dem Deutschen Museum, dem grĂ¶ĂŸten technischen Museum der Welt, und dem Verkehrszentrum oberhalb der Oktoberfest-Theresienwiese pendeln die Oldtimer und nehmen auf einer festgelegten Route GĂ€ste mit auf Zeitreise. 2016 gab es ein Großaufgebot. Durch den riesigen ununterbrochenen Andrang bei beiden Museen liefen die Oldtimerbesitzer in Höchstform auf und gönnten sich kaum eine Pause. Insgesamt durften ca. 5200 Menschen auf Zeitreise gehen, bevor um Mitternacht die Motoren abgestellt wurden. Vom klitzekleinen Goggomobil Furgoneta bis zur großen amerikanischen Modellen beeindruckte die große Fahrzeug-Palette die Besucher. Einmal in einem Luxusfahrzeug fahren zu können – das blieb fĂŒr viele GĂ€ste hier kein Traum. Leise schnurrten die edlen Bentleys und Rolls Royce durch die Nacht. Im offenen Cabrio war das bei den herbstlich milden Temperaturen und Vollmond auf der vier Kilometer langen Strecke ein unvergessliches Abenteuer. Viele Besucher waren ĂŒber diese sportlichen Ausfahrten begeistert.

Aus Ingolstadt aus dem Museum Mobile von Audi Tradition kam ein außergewöhnlicher DKW Elektro-Bus und ein DKW Schnelllaster mit Zweitakt Motor. Er und auch die Kult-VW Bulli-Busse chauffierten große Besuchergruppen. Volkswagen Classic schickte neben dem frĂŒheren Lufthansa Crew-Bus auch den absoluten Publikumsliebling, den Volkswagen „Herbie“ unter dem Motto „Voll in Fahrt“.

Besucher der Langen Nacht der Museen kamen aus der ganzen Welt. Drei Aupair MĂ€dchen aus Kanada, Wales und Mexiko waren begeistert ĂŒber die Möglichkeit, einmal in einer klassischen Mercedes Benz Limousine durch die Nacht gefahren zu werden. Im Ford Mustang nutzten zwei junge Damen die Gelegenheit, möglichst viele Selfies fĂŒr Ihren Vater zu schießen und ein 25-jĂ€hriger Mann brach im DMC De Lorean in TrĂ€nen aus, weil sein Lebenstraum endlich in ErfĂŒllung ging. Jede Fahrt wurde zum Erlebnis und kreierte eine ganz eigene Geschichte.

Durch die Nacht fĂŒhrten wunderbar unterhaltend die Moderatoren Andreas Sinnhuber und Detlef Krehl. So machte selbst das lange Anstehen und Warten Spaß.