Hommage an Michael Schumacher

Fans und Vertreter von Scuderia Ferrari Clubs aus ganz Europa strömten am 3. Januar zum Ferrari Museum, um die Ausstellung „Michael 50“ anlĂ€sslich des 50. Geburtstags des Champions zu eröffnen.

In Maranello hat man eine Sonderausstellung zusammengestellt, die die Geschichte von Michael Schumachers außergewöhnlicher Rekordlaufbahn in der Formel 1 erzĂ€hlt: Der deutsche Meister gewann bislang sieben Weltmeistertitel, 91 Siege und 155 PodestplĂ€tze.

Die Halle der Siege zeigt einige der wichtigsten Ferrari-Einsitzer, die er in elf Jahren mit der Scuderia fuhr. Sie reichen vom F310 von 1996, mit dem Schumacher in seiner ersten Saison mit dem Prancing Horse drei GPs gewann, bis zum F399, dem Auto, das 1999 den Konstrukteurertitel gewann, um die Ă€lteste Mannschaft der Formel-1-Serie mit außergewöhnlichen Siegen zu starten . Es gibt auch die F1-2000 der legendĂ€ren „Alba Rossa“ („Red Dawn“), als Michael bei Suzuka vor 21 Jahren Ferrari den ersten Weltmeistertitel seit Jody Scheckter sichern konnte. Dann gibt es natĂŒrlich die rekordverdĂ€chtigen F2002 und F2004 sowie die 248 F1 von 2006, in der er beim chinesischen GP fĂŒr seinen 72. und letzten Sieg mit Ferrari triumphierte.

Den Fans wird auch eine weniger bekannte Seite von Schumacher, der Entwickler, vorgestellt. Nach dem Ausstieg aus der Formel 1 blieb der deutsche Fahrer bei Ferrari, um nicht nur der Scuderia zu helfen, sondern auch zur Entwicklung verschiedener Straßenautos beizutragen, beispielsweise der 430 Scuderia 2007 und des Ferrari California 2008.

Die Ausstellung wird begleitet von „Driven by Enzo“ und „Passion and Legend“, die bereits im Maranello Museum geöffnet sind. „Michael 50“ wurde in Partnerschaft mit der Keep Fighting Foundation organisiert.