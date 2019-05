Im digitalen Zeitalter angekommen: Der London to Brighton Veteran Car Run

Es ist schon eine echte Tradition: Am ersten Sonntag im November werden bei Tagesanbruch mehr als 400 bemerkenswerte pferdelose Kutschen vom Hyde Park aus zu ihrer jhrlichen Pilgerreise nach Brighton an der Kste von Sussex aufbrechen.

Und jetzt, sechs Monate vor dem Start des London to Brighton Veteran Car Run, knnen Teilnehmer aus aller Welt ihre Fahrzeuge aus der Zeit vor 1905 fr diese auergewhnliche Ausfahrt anmelden.

In diesem Jahr gibt es zum Run eine neu gestaltete Website und ein neues Anmeldungssystem, sodass die Teilnehmer sich auf einen aktualisierten und intuitiven Meldeprozess freuen knnen, der die Teilnahme ihrer Oldtimer fr den Run so einfach wie nie zuvor macht. Die offizielle Website und das Eingabesystem wurden aktualisiert und wurden auch an die Nutzung per Smartphone angepasst.

Der diesjhrige Bonhams London nach Brighton Veteran Car Run findet am Sonntag, dem 3. November, statt. Weitere Informationen unter www.veterancarrun.com