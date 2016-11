Jede Menge getunter Oldtimer

Eine Woche lang ist das Convention Center in Las Vegas das Mekka aller Tuning-Fans. SpektakulĂ€re Tuning-Ergebnisse oder Ausrutscher amerikanischer Art – fĂŒr manchen Oldtimer-Freund gibt es sicher Anblicke, die schmerzlich sind. Aber die Tuning- und Zubehörausstellung SEMA 2016 hĂ€lt nicht nur davon eine Menge bereit, sondern auch viel Information ĂŒber das Handwerk an Automobilen an sich. Schließlich wird ein gepimptes, getuntes Fahrzeug meist in Handarbeit und mit großem Aufwand hergestellt.

Und: Erlaubt ist, was gefĂ€llt: „Pimping“, „Tuning“ und „Customizing“ sind die Begriffe, die man an fast jedem Stand hört. Inzwischen lassen es sich selbst deutsche Automobilhersteller wie Porsche oder BMW nicht nehmen, einige ihrer getunte Boliden auf der SEMA zu prĂ€sentieren. Schließlich ist der Happen, um den es hier in den USA geht gehörig groß.

www.semashow.com