John Chatham: Mr Big Healey

Dies ist die autorisierte Biografie eines der beliebtesten Bsen im britischen Motorsport. John Chatham, Fahrer, Rennfahrer, Mechaniker, Restaurator, Tuner, Hndler und Liebhaber von Austin-Healeys, war laut Geoffrey Healey in seiner Jugend unkontrollierbar und hat sich mit dem Alter nur geringfgig gemildert. Er ist stmmig und freundlich, aber uerst wettbewerbsfhig und steht den Regeln nicht nach, wenn er glaubt, damit durchzukommen. Fr viele ist er der archetypische Clubrennfahrer. John ist so ein Synonym fr Austin-Healeys, dass der berhmteste Renn-Healey der Welt, der DD300, so bekannt ist, vor allem, weil John ihn jahrzehntelang beworben hat und dabei Zehntausende von Rennmeilen gesammelt hat. Aber seine Karriere umfasst weit mehr als ein Auto, und bis zu dieser Biografie hatte niemand versucht, die Lcken zu fllen.

Das Buch ist keine trockene Beschreibung eines Clubrennens nach dem anderen. Es enthlt eine Liste der wichtigsten sportlichen Erfolge von John, aber es gibt keine vollstndigen Aufzeichnungen ber die Hunderte von Ereignissen, die seine wettbewerbsorientierte Karriere ausmachten, so dass der Autor nicht versucht hat, eines zusammenzustellen. Stattdessen hat Norman Burr, der John in seiner Jugend selbst kennengelernt hatte, einen runderen und persnlicheren Bericht verfasst, der voller Auto- und Sportanekdoten ist, aber auch die Geschichte von Johns Familie, seiner Arbeit, seinem Geschft, seinen drei Frauen und seinen erzhlt Liebhaber. John verfgt ber eine umfassende Fotobibliothek, aus der das Buch grozgig illustriert und Cartoons hinzugefgt wurden, um einige der Momente zu veranschaulichen, die eine Kamera nicht aufzeichnen konnte. Selbst nach den Mastben der 1960er Jahre politisch vllig inkorrekt, ist dies ein Bericht, der nicht nur bei Bewunderern von Big Healeys Anklang findet, sondern auch bei allen, die glauben, dass unabhngiges Denken und der Mut, es anzuwenden und zu genieen, die grte Tugend ist von allen.

Aufgrund der groen Nachfrage ist dieses Buch jetzt im Taschenbuchformat erhltlich.

John Chatham Mr Big Healey by Norman Burr

ISBN: 9781787115354

UPC: 6-36847-01535-0