Die Knutschkugel wird 60

Die meistgeliebte Ikone in der Firmengeschichte von Fiat, der kleine, knuffige Fiat 500, wird in seinem JubilĂ€umsjahr nun als Kunstwerk auch in die permanente Ausstellung des MoMA New York aufgenommen. Eine Hommage an den kulturellen und kĂŒnstlerischen Aspekt zum 60. Geburtstag des legendĂ€ren Italieners, der bis heute alle Blicke auf sich zieht.

Am 4. Juli 1957 wurde der klassische Fiat 500 der Weltöffentlichkeit prĂ€sentiert. Jetzt ehrt das New Yorker Museum of Modern Art das damals „Nuova Cinquecento“ genannte Modell mit der Aufnahme in seine permanente Sammlung. PĂŒnktlich zum 60. Geburtstag des legendĂ€ren Autos, das nicht nur in Italien eine ganze Generation motorisierte und noch heute weltweite unzĂ€hlige Fans hat, zollt das MoMa damit einer Ikone italienischer Kultur, Kunst und KreativitĂ€t Tribut.

„Der Fiat 500 hat insofern Geschichte geschrieben, weil er die Art und Weise, wie Autos konstruiert und gefertigt werden, in Italien tiefgreifend beeinflusst hat“, begrĂŒndete Martino Stierli, „Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design“ des MoMA die Aufnahme des „Nuova Cinquecento“ in das wohl berĂŒhmteste Museum der Welt. „Dieses Meisterwerk der Alltagskunst in unsere Sammlung zu integrieren, erweitert den Horizont des MoMa in Sachen Automobildesign.“

Der Schweizer Architekturhistoriker hat fĂŒr das MoMa einen Fiat 500 der Baureihe F erstanden, die von 1965 bis 1972 produziert wurde. Der 1957 prĂ€sentierte Ur-Cinquecento hatte einen 500-Kubikzentimeter-Motor mit 18 PS im Heck, der eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 95 km/h ermöglichte. Im folgten der Fiat 500 Sport und die etwas leistungsstĂ€rkere Fiat 500 D, bevor die Generation F neue Produktionsrekorde aufstellte. Inklusive der letzten Modellreihen mit den KĂŒrzeln L und R wurden bis 1975 insgesamt mehr als vier Millionen Exemplare gebaut.

Der Fiat 500 wuchs ab 1957 schnell ĂŒber seine Rolle als Instrument der Massenmotorisierung hinaus. Er blieb dabei 60 Jahre lang jung und ĂŒberstand die verschiedensten Strömungen von Mode und Lebensstil, ohne seine eigene IdentitĂ€t zu verraten. Der aktuelle Fiat 500, der 2007 als Limousine und Cabriolet das Erbe des legendĂ€ren VorlĂ€ufers antrat, hat diese Tradition fortgesetzt. Auch der moderne Fiat 500 macht regelmĂ€ĂŸig mit besonders coolen und originellen Sondermodellen von sich reden. Beispiele dafĂŒr sind der Fiat 500 by Diesel, der Fiat 500 Gucci und der Fiat 500 Riva.

Der wirtschaftliche Erfolg gibt dieser Strategie Recht. Der Fiat 500 gehört heute zu den meistverkauften Pkw in Europa im Segment. Er fĂŒhrt die Statistik in acht LĂ€ndern an und rangiert in weiteren sechs unter den Top-Drei der Verkaufshitparade. Innerhalb von zehn Jahren entschieden sich mehr als zwei Millionen Kunden fĂŒr den Fiat 500, der außerdem zahlreiche international renommierte Auszeichnungen gewann, darunter den Titel „Auto des Jahres“ sowie den Design-Preis Compasso d’Oro.

So wie der aktuelle Fiat 500 hat auch der klassische VorlĂ€ufer mit seinem einzigartigen Stil regelmĂ€ĂŸig internationale KĂŒnstler zu besonders eleganten, exklusiven oder sportlichen Interpretationen inspiriert. Jetzt ist der „Nuova Cinquecento“ selbst ein Kunstwerk geworden, Seite an Seite mit anderen Ikonen italienischen Designs und italienischer KreativitĂ€t im Museum of Modern Art in New York. Herzlichen GlĂŒckwunsch zum 60.Geburtstag, Fiat 500.