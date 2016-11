Kauf und Tausch bei Audi

Audi Tradition veranstaltet zusammen mit dem Modellautoclub Ingolstadt die 23. Modellautobörse im Audi Forum Ingolstadt. Die traditionsreiche Börse findet am ersten Adventssonntag, 27. November, von 10 bis 16 Uhr im Kundencenter statt. Das diesjĂ€hrige Sondermodell, ein pinkfarbener Audi Q2 im Maßstab 1:87, ist auf 666 StĂŒck limitiert. Der Eintritt ist frei.



Die Modellautobörse im Audi Forum Ingolstadt gilt als eine der grĂ¶ĂŸten ihrer Art in Deutschland. Etwa 100 Aussteller sind mit ihren Preziosen vertreten und laden Sammler und Fans ein, an ihren StĂ€nden zu stöbern. Das breit gefĂ€cherte Angebot umfasst Modellautos aller Marken, Automobil-Literatur und Pins. Die Veranstalter erwarten rund 3.000 Besucher. Als Sondermodell der Börse 2016 ist der Audi Q2 in Pink im Maßstab 1:87 zu erwerben. Seine Auflage ist auf 666 StĂŒck limitiert. Ebenso zum Verkauf steht der „Börsen-Pin“ des Audi Modellautoclubs Ingolstadt. Der Erlös geht an einen wohltĂ€tigen Zweck.

Im Museumsladen erwartet den Besucher neben dem klassischen Sortiment ein Sonderverkauf von Audi Tradition mit Modellautos, BĂŒchern, DVDs und Anstecknadeln. Das Audi museum mobile ist wĂ€hrend der Modellautobörse geöffnet und prĂ€sentiert die Sonderausstellung „More Than Red – Passione Ducati“. Rund 50 Ducati-Modelle der Gegenwart und Vergangenheit geben Einblick in die Firmenhistorie von Ducati. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Audi Shop sowie die Restaurants im Audi Forum Ingolstadt zu besuchen.