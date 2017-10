Keep Calm and STEAM Ahead-Projekt erhält Auszeichnung

Keep Calm and STEAM Ahead-Projekt erhÀlt Auszeichnung

Der National Motor Museum Trust (NMMT) Beaulieu erhielt fĂŒr Keep Calm and STEAM den Collections Trust Award 2017. Das Projekt bot Informationen zur Sammlung und eine einfallsreiche Auswahl an Familienprogramm fĂŒr die Besucher.



Diese prestigetrÀchtige Auszeichnung wurde vom Collections Trust, einer unabhÀngigen britischen WohltÀtigkeitsorganisation, verliehen, die mit Museen, Bibliotheken, Galerien und Archiven arbeitet, um die Verwaltung und Nutzung von Sammlungen zu verbessern.

Der Collections Trust Award ist mit ÂŁ2.000 dotiert, mit denen die Verwalter der Sammlung beim Erhalt des britischen Auto-Erbes und der Arbeit des National Motor Museum Trust unterstĂŒtzt werden sollen.

Keep Calm and STEAM Ahead wurde durch den Arts Council England Designation Entwicklungsfonds ermöglicht, der ÂŁ72.800 fĂŒr den National Motor Museum ausschĂŒttete, um den Zugang zu Informationen der Sammlung zu verbessern und eine Reihe von interessanten, kreativen pĂ€dagogischen AktivitĂ€ten zu entwickeln.

ZU Keep Calm and STEAM Ahead gehörte auch eine Sammlung von Steampunk-KostĂŒmen, gefertigt von Kunststudenten der UniversitĂ€t Bournemouth. Jedes KostĂŒm wurde von einem der historischen Fahrzeuge inspiriert und die Studenten nutzten die reichen Quellen der Motoring Reference Library, um ihr Designzu entwickeln.

Die Sammlung des National Motor Museum Trust mit mehr als 250 Fahrzeugen ist weltbekannt, zusammen mit seinem umfangreichen Angebot an Auto-Artefakten, Fotos und einer Film- und Videobibliothek. Weitere Informationen ĂŒber die Sammlung und Services unter www.nationalmotormuseum.org.uk