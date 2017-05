Klassiker-Treffen in Neumünster

Klassiker-Treffen in NeumĂŒnster

Die „Klassiker-Tage Schleswig-Holstein“ KTSH feiern im Rahmen der diesjĂ€hrigen Messe vom 20. und 21. Mai 2017 in den Holstenhallen NeumĂŒnster ein kleines JubilĂ€um: In fĂŒnftem Jahr ihres Bestehens stellt die Oldtimer-Schau Vorkriegsfahrzeuge in den Mittelpunkt.



Das Interesse an den historischen Autos wÀchst. Die Veranstalter haben deshalb die AusstellungsflÀche auf 35.000 Quadratmeter erweitert. Die beliebten Sternfahrten stehen im Zeichen einer Charity-Auktion.

Die KTSH 2017 bieten einen einmaligen Einblick in die Welt der Vorkriegsfahrzeuge: 15 Automobile aus den Klassen B, Baujahr 1905 bis 1918, C, Vintage Baujahr 1919 bis 1930, und D, Post War Baujahr 1931 bis 1945 sind auf dem MessegelĂ€nde der Holstenhallen NeumĂŒnster zu bestaunen. „Vorkriegsfahrzeuge begeistern viele Menschen. Die ĂŒberschaubare Mechanik ist ĂŒberaus haltbar und zuverlĂ€ssig, bedarf aber oftmals einer speziellen Bedienung und Gewöhnung“, erlĂ€utert Michael Bremer, Mit-Organisator der Messe.

Besonderer Hingucker werden laut Bremer ein vom Jaguar-GrĂŒnder Sir William Lions designter Austin 7 Swallow im unrestaurierten Originalzustand aus dem Jahr 1931 sowie ein 1937er Cadillac La Salle Cabriolet sein. Aus der Liebe zu Vorkriegsfahrzeugen ist inzwischen ein Wirtschaftszweig mit verschiedenen Dienstleistungen entstanden. Die Zahl der Oldtimer-Fahrer wĂ€chst von Jahr zu Jahr. „Zurzeit erfĂŒllen sich die Baby-Boomer-JahrgĂ€nge oder die „Generation – Golf“ ihre KindheitstrĂ€ume. Daher wĂ€chst die Fangemeinde besonders bei Automobilen der 60er und 70er Jahre“, erlĂ€utert Bremer.

Zum zweiten Mal eröffnen die Sternfahrten die Klassiker Tage Schleswig-Holstein. Die Veranstalter rechnen mit 300 Teilnehmern, die sich am ersten Messetag von insgesamt acht Startpunkten in Schleswig-Holstein und Hamburg auf den Weg nach NeumĂŒnster machen werden. Das wĂ€ren doppelt so viele Teilnehmer als im Vorjahr. Zwei StartplĂ€tze werden zusammen mit einem KTSHMessepaket zugunsten der Stiftung KinderHerz Deutschland versteigert. „Dass wir im Rahmen der Sternfahrt herzkranke Kinder unterstĂŒtzen können, ist eine tolle Sache. Wir hoffen auf möglichst viele Teilnehmer an der Auktion“, sagt Holstenhallen GeschĂ€ftsfĂŒhrer Dirk Iwersen. Sylvia Paul, Vorstand Stiftung KinderHerz, ergĂ€nzt: „Ich freue mich, dass wir durch die vielen tausend Motorsport-Freunde die Chance haben, den medizinischen Fortschritt der Kinderherz-Medizin voranzubringen.“

Zu den KTSH gehört auch das „wandelnde Oldtimer-Lexikon“ Georg Meyering. Meyering prĂ€sentiert mit seiner einzigartigen Detailkenntnis wie in den Vorjahren alle historischen Fahrzeuge, die das MessegelĂ€nde erreichen, auf der BĂŒhne der WĂŒrttembergischen Versicherung.

Die KTSH bieten ein Angebot fĂŒr Freunde aller Kfz-Arten: Eine große Motorradausstellung des Motorsportclubs NeumĂŒnster und klassische Nutzfahrzeuge, prĂ€sentiert vom Verband des KFZGewerbes Schleswig- Holstein e.V., sind auf dem GelĂ€nde der Holstenhallen NeumĂŒnster zu finden. Ein Serviceangebot fĂŒr alle Autofreunde rundet die KTSH: GleichmĂ€ĂŸigkeitsprĂŒfungen, Tipps zu Pflege und Restauration alter Fahrzeuge, Teilemarkt, ClubstĂ€nde und Aussteller bieten einen praktischen Mehrwert fĂŒr alle Freunde alter Fahrzeuge.

www.ktsh.de