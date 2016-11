Kurz gesehen

Nicht ganz die richtige Jahreszeit jetzt – aber dennoch amĂŒsant. In England wurde 1964 der Caraboot vorgestellt. Eine verrĂŒckte Kombination aus Fahrzeug, Wohnwagen und Boot.



Ein durchschlagender Erfolg wurde es offensichtlich nicht. ‚Join the mobility without hotel worries!‘ (Werden Sie mobil ohne Hotelsorgen) lautete der Slogan. Der Caraboot gilt heute als verschollen.

Noch mehr Bedarf an schwimmfÀhigen Automobil-Accessoires?