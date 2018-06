Kurz gesehen

Als grĂ¶ĂŸte Show der Welt von klassischen Vorkriegs-Roadstern und Hot Rods zĂ€hlt die The LA Roadster Show and Swap Meet. Der Event fĂŒr Roadster und HotRods mit Basis von vor 1936 zieht alljĂ€hrlich tausende von Besuchern an.





1960 grĂŒndete der Autoclub LA Roadster sein jĂ€hrliches Show- und Tauschtreffen, das ursprĂŒnglich im Hollywood Bowl stattfand. Als die Show zur grĂ¶ĂŸten Ansammlung von klassischen Vorkriegs-Roadstern und Hot Rods der Welt wurde, gewann die Tauschbörse der Veranstaltung auch an Beliebtheit, da sie eine unĂŒbertroffene Auswahl an einzigartigen und schwer zu findenden Teilen sowie Projektfahrzeugen zum Verkauf prĂ€sentierte . In diesem Jahr findet die Show am 15.-16. Juni statt. Einen kleinen Vorgeschmack (aus 2017) zeigt das Video. www.LARoadstershow.com