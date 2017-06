Laguna Seca Raceway: Ein großer Ferrari kehrt zurück

Das Rennen mit dem alles begann war eine Verärgerung. Mit großartigen Fahrern wie Carroll Shelby, Richie Ginther, Fred Knoop, Jim Hall und John von Neumann auf dem Feld und leistungsstärkeren Maschinen von Ferrari, Mercedes-Benz, Aston Martin, Maserati und Porsche – da gaben wenige dem jungen Pete Lovely und seinem einjährigen 2-Liter-Ferrari 500 Testa Rossa eine Chance.

Und doch … Der rote Ferrari von Lovely war dabei, als in eine neue Motorsport-Ära gestartet wurde und zeremoniell das Band durchschnitten wurde und die grüne Fahne zum ersten Mal winkte, um eine Fahrt zu starten, die Rennfahrer und Fans heute noch bei Mazda Raceway Laguna Seca genießen.

Die Rolex Monterey Motorsports Reunion feiert Mazda Raceway Laguna Seca’s 60-jähriges Jubiläum vom 17.-20. August mit einer Reihe von Rennwagen, die historische Bedeutung für die ikonische Rennstrecke haben. Und einer der bedeutendsten in der geschichtsträchtigen Historie der Strecke ist der 1956 Ferrari 500 Testa Rossa, den Lovely im November 1957 auf der brandneuen Rennstrecke in Monterey fuhr. Jetzt kehrt das Auto als Teil der „Rennen durch die Jahrzehnte Feature“ Ausstellung zurück.

Der Ferrari – jetzt Teil einer Privatsammlung – wird von einem 2498cc Vierzylinder-Motor angetrieben, mit 190 Pferdestärken und ist einer von nur 17 je gebauten. Sein erster Fahrer war eigentlich Neumann, gefolgt von Bruce Kessler, der dieses Auto in elf Rennen vor seinem Sieg in Monterey fuhr.

Aber es war Lovely’s Sieg, der das Auto auf die Welt-Rennbühne katapultierte. Lovely, der im Jahr 2011 im Alter von 85 Jahren starb, fuhr fort, die 500 TR in den Monterey Historic Automobile Rennen in die 2000er Jahre zu fahren. In Lovely’s eigenen Worten, spiegelt sich jener November-Tag: „Ich werde mich immer an dieses Rennen erinnern, denn es war das erste Rennen bei Laguna Seca und weil es angezogen hat, wer der Westküstensportwagen ist. Ich war glücklich genug, um in der letzten Runde über die Linie vor allen anderen kommen zu können, und ich habe es in einem 2-Liter-Auto gemacht. Das war ein echter Nervenkitzel. Johnny von Neumann und ich waren die Hauptüberlebenden, nachdem das erste Rennen abgeschlossen war, weil Carroll Shelby, Jack McAfee und Richie Ginther alle mit verschiedenen mechanischen Problemen ausfallen ließen. Das war von Neumann und ich kämpfte für die Führung. Johnny hatte einen neuen 2,5-Liter-4-Zylinder-Motor in seinem Ferrari TRC und ich hatte einen einfachen alten 500 Testa Rossa mit einem 2-Liter-Motor.



Ich konnte von Neumann nahe kommen, aber ich konnte ihn nicht passieren, weil ich nicht genug Kraft hatte, um zu kommen. Ich habe ein Schema entworfen, mit dem ich mich allmählich zurückziehen würde, wo er mich nicht in seinem Spiegel sehen konnte. Ich schaltete dann ein paar wirklich heiße Runden ein, und ich kam direkt auf den Schwanz, als wir auf den Zug kamen. Als Johnny mich dort sah, wurde er verwirrt, verpasste einen Wechsel, der aus diesem Zug kam, und ich ging an ihm vorbei. Der Rest ist Geschichte.“