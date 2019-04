Laguna Seca: Retour in die 70er Jahre

Die Rckkehr von Trans Am auf die Halbinsel Monterey vom 3. bis 5. Mai fr das Trans Am SpeedFest wird die spten 1960er und frhen 1970er Jahren ins Rampenlicht bringen, wenn Sportwagen-Fans wieder an Namen wie Follmer und Gurney, Posey und Jones denken und die Kurse dominiert werden von Donohue und Penske. Ungebremste Camaros, Mustang Boss 302s, Javelins, Challengers, Firebirds und Barracudas werden rund um die ursprngliche 1,9 km lange Laguna Seca Road Course Konfiguration fahren und fordern sich gegenseitig zur Freude der Fans heraus.

Das erste Trans-Am-Rennen in Laguna Seca, das zur Serienmeisterschaft gezhlt wurde, fand am 24. August 1969 statt, obwohl die Trans-American Sedan Championship, wie sie ursprnglich genannt wurde, bereits 1966 bei Veranstaltungen wie dem US-Straenrennen durchgefhrt wurde.

In der Bltezeit von Trans Am hatten wir die beteiligten Hersteller und gute Leute, die daran arbeiteten, sie bauten und sie fuhren“, sagte George Follmer, zweifacher Trans Am-Champion (1972 und 1976). Es war sehr, sehr wettbewerbsfhig. Man wusste nie, wer gewinnen wrde, denn alle waren ziemlich ausgeglichen. Es war schwer. Alle diese Teams wollten gewinnen, also fanden sie gute Leute, um sie zu fahren. Es war ziemlich gut in ’69, ’70. “

Die Monterey-Strecke war so beliebt, dass die Trans-Trans-Saison 1970 im April in Laguna Seca begann, als Parnelli Jones im Bud Moore Ford Mustang Boss 302 voran sprintete, um den Sieg zu erringen. Jones fuhr das 90-Runden-Rennen durch, indem er seinen Mustang mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 91,38 Stundenkilometern um die 1,9-Meilen-Strecke drngte. Er beendete vor Donohue und Follmer.

1971 kehrte Trans Am nach Monterey zurck, jedoch nicht zu den V8s mit groen Bohrungen. In diesem Jahr entschied nur die hart umkmpfte Unter-2-Liter-Division ber die nationale Meisterschaft. Das alles entscheidende Rennen fr die Meisterschaft wurde von Horst Kwech im Alfa Romeo GTV und John Morton im BRE Datsun 510 hart umkmpft. Als die schwarz wei gecheckte Flagge winkte, berquerte der Alfa als Erster die Linie und gewann scheinbar den Sieg und die Meisterschaft. Dennoch wurde sofort der Beschwerde eingelegt. Die Frage war, wie der orangefarbene und der blaue Alfa das 54-Runden-Rennen ohne einen einzigen Tankstopp abschlieen konnten.

Stunden spter stellten die Technischen Kommissare fest, dass der kleine Alfa einen greren und illegalen Kraftstofftank hatte, wodurch der rote, weie und blaue BRE Datsun mit dem Sieg und dem nationalen Meistertitel von 1971 ausgezeichnet wurde.

Nach Mortons erfolgreicher Titelverteidigung im Jahr 1972 wurde Trans Am sporadisch auf dem WeatherTech Raceway Laguna Seca gehostet. Zu den Gewinnern in spteren Jahren zhlten Greg Pickett (1978 in TA2; 1980), Bob Tullis (1978 und 1979 in TA1), Peter Gregg (1979 in TA2), Follmer (1981), Elliot Forbes-Robinson (1982), Kenny Wilden (2000), Justin Bell (2001) und Tommy Kendall (2004). Der 1981er Sieg von Follmer im Alter von 47 Jahren war der letzte Trans-Trans-Sieg des groen Fahrers, der zwei Jahre nach einem Can-Am-Absturz auf derselben Strecke fr ein bisschen Erlsung sorgte, und beendete seine Karriere beinahe.

Die wieder auferstandene Trans Am Series von Pirelli kehrt nach 15-jhriger Abwesenheit zu WeatherTech Raceway Laguna Seca zurck. Professionelle Fahrer nahmen an Rennlufern wie Camaros, Mustangs, Challengers, Corvettes und Vipers der Kategorien TA1 und TA2 sowie anderen in- und auslndischen Wettbewerbern teil macht in GT und SuperGT. Bei der Americas Road Racing Series bei Trans Am SpeedFest wird Historic Trans Am unter den 12 historischen Renngruppen der Sportscar Vintage Racing Association stehen.