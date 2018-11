Lancia Aurelia

Ohne Zögern kann man bei der Lancia Aurelia von dem wohl formschönsten Design der Automobilschmiede Lancia sprechen. Doch nicht nur das Design der Ganzstahlkarosserie ĂŒberzeugte bei der Erstvorstellung des Lancia Aurelia 1950 auf dem Turiner Automobilsalon, sondern auch die hochwertige innovative Technik.

Zuerst als 4 tĂŒrige Limousine, spĂ€ter wĂ€hrend der achtjĂ€hrigen Bauzeit auch als formschönes CoupĂ© und in unterschiedlichen Motorisierungen. Die Entwicklung des Lancia Aurelia unterlag den besten Ingenieuren Italiens, zu denen zweifellos Vittorio Jano und sein Mitarbeiter Francesco de Virgilio gehörten. Aber besonders hob sich die Entwicklungsarbeit Francesco de Virgilio an dem damals neuartigen 60-Grad-V6 Motor in Leichtmetallbauweise hervor. Dieser Motor hatte pro Zylinder fĂŒr die jeden Pleuel einen separaten Hubzapfen an der Kurbelwelle, wĂ€hrend bei anderen V-Motoren sich jeweils zwei gegenĂŒberliegende Pleuel einen Hubzapfen teilten. Eine mittig liegende Nockenwelle steuerte die Ventile an. Bereits zwischen 1945 und 1949 wurden mehrere Prototypen-Motoren zu Testzwecken entwickelt. Die ersten vorgestellten Modelle der Aurelia Serie hatten noch einen 1754 ccm Motor. Lancia entwickelte die bis 1958 gebauten Aurelia Modelle stetig weiter.

Das hier gezeigte Lancia Aurelia B20 Modell aus der 4. Serie besitzt bereits einen 2,5 Liter Motor mit einer Leistung von 112 PS bei 5300 U/min. Damit erreicht das Coupé eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 180 km/h.

Der Lancia Aurelia B20 GT war auch bei Rennfahrern wie Juan Manuel Fangio, Jean Behra and Mike Hawthorn beliebt. Die frĂŒher erworbenen Kenntnisse Vittorio Janos zahlten sich aus. Siege auf den Rennstrecken von Le Mans, der Mille Miglia und der Carrera Panamericana belegen eindrucksvoll die perfekte Performance des Wagens.

Die zweitĂŒrige Berlinetta Karosserie entstammt der Feder des italienischen Karossiers Pinin Farina. Der formschöne Grand Tourismo vereint alle Attribute eines luxuriösen Reisewagens und eines Supersportwagens. Die bei dem B20 neuartige De Dion Hinterachse und das serienmĂ€ĂŸige Transaxle System, Getriebe und Kupplung an der Hinterachse zeichnet das hervorragende Fahrverhalten des Lancia Aurelia aus. Das Fahrzeug verhĂ€lt sich in allen Situationen sehr spursicher und kurvenstabil.

Der Innenraum ist zwar als Sportwagen konzipiert, bietet aber durch die gerĂ€umige NotrĂŒcksitzbank durchaus 4 Personen Platz.

Nicht nur in den 50er Jahren konnte der Lancia Aurelia ĂŒberzeugen. Der elegante Italiener gehört heute zu den sehr begehrtesten Oldtimern.