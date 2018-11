Land Rover: „Star Cars“ feiern große Jubiläen

Nach dem Erfolg der Land Rover Legends 2018, kündigt de Marke für 2019 die nächsten Highlights an. Die Veranstaltung 2019 feiert vier wichtige Land Rover-Jubiläen: Das 50-jährige Jubiläum der Inbetriebnahme des SAS Pink Panther der Serie IIa wird mit dem voraussichtlich größten Zusammentreffen dieser faszinierenden Fahrzeuge begangen, unterstützt durch Beispiele der Serie I und später von 110 SAS.

Das 40-jährige Jubiläum der 100-Zoll-Prototypen – von vielen als der beste Land Rover, den Land Rover nie produziert hat – wird ebenfalls mit der voraussichtlich größten Zusammenkunft gefeiert.

1989 war das Jahr, in dem die Discovery lanciert wurde, und die Show feiert das 30-jährige Bestehen des Fahrzeugs, das das Unternehmen gerettet hat, sowie den 25. Geburtstag des Range Rover der zweiten Generation, des P38A.

Neu für 2019: Camping vor Ort, Abendunterhaltung – und Hunde erlaubt!

Für das Jahr 2019 haben die Veranstalter für das Wochenende „Camping am Wochenende in Bicester Heritage“ und Abendunterhaltung am Samstag vorgesehen, sodass Land Rover-Fans ein Wochenende daraus machen können. Und da Land Rovers und unsere vierbeinigen Freunde eine natürliche Affinität zu haben scheinen, freuen sich die Organisatoren darüber, dass brave Hunde an der Leine willkommen sind.

Der Fokus von Land Rover Legends liegt auf Authentizität und Originalität. Die Veranstaltung umfasst eine sorgfältig kuratierte Ausstellung wichtiger Land Rover sowie die National Awards für Original, Best Restored und Best Bespoke Land Rover. Die Eröffnungsveranstaltung im Jahr 2018 zog eine sehr starke Liste von Bewerbern für die Awards an, und die Jury hatte es schwer, den Highly Commended und den Gesamtsieger in jeder der drei Kategorien zu ermitteln. Besitzer, die ihre geschätzten Land Rovers für die National Awards 2019 nominieren möchten, können ihre Bewerbungen noch in diesem Jahr online einreichen.

Gefeiert wird bei Bicester Heritage (25. und 26. Mai) und Tickets sind ab sofort unter www.landroverlegends.com erhältlich.