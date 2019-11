Le Mans: Der Film

Die beiden Oscar-Preistrger Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in LE MANS 66 GEGEN JEDE CHANCE unter der Regie von James Mangold.



Der Film basiert auf der wahren Geschichte des visionren amerikanischen Sportwagenherstellers Carroll Shelby (Matt Damon) und des furchtlosen, in Grobritannien geborenen Rennfahrers Ken Miles (Christian Bale). Gemeinsam kmpfen sie gegen die Intervention ihres Auftraggebers, die Gesetze der Physik und ihre eigenen inneren Dmonen, um einen revolutionren Sportwagen fr die Ford Motor Company zu bauen. Damit wollen sie die dominierenden Rennwagen von Enzo Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 in Frankreich besiegen.

Regisseur: James Mangold Mit: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas Drehbuch: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth und Jason Keller Produzenten: Peter Chernin, Jenno Topping, James Mangold Ausfhrende Produzenten: Kevin Halloran, Dani Bernfeld, Michael Mann Kamera: Phedon Papamichael Produktionsdesign: Francois Audouy Schnitt: Michael McCusker, Andrew Buckland Musik: Marco Beltrami & Buck Sanders Kostme: Daniel Orlandi Ab Donnerstag, 14. November 2019 nur im Kino