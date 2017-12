Leclère verkauft Citroën Heritage Oldtimer

Alle Citroën Heritage Oldtimer unterm Hammer. Das Auktionshaus Leclère verkündete mit Stolz, dass 100% der angebotenen Oldtimer und Sammler-Fahrzeuge verkauft wurden. Dabei sind viele Exemplare mit Rekordpreisen in neue Hände übergegangen. Am teuersten war der Tubik Konzept Car, der es auf 33.000 Euro brachte. Viele der Fahrzeuge überstiegen den Schätzpreis um ein Vielfaches. So wurde zum Beispiel ein recht wackeliger Mehari (geschätzt mit 2000 bis 4000 Euro) für 20.160 Euro verkauft. Ein Typ 5HP Baujahr 1924 brachte 14.520 Euro und war gestartet mit einem Schätzpreis zwischen 3000 und 6000 Euro.

Das im Jahr 2001 eingeweihte Citroën Conservatory in Aulnay-sous-Bois umfasst mehr als 700 Autos aus allen Epochen von 1919 bis heute. Die Firma mit dem doppelten Chevron-Logo verkaufte jetzt 65 dieser Fahrzeuge, so dass sie nicht alle nächstes Jahr transportieren müssen, wenn die größte Sammlung von Citroëns bewegt wird. Die restlichen Autos werden in ihr neues Zuhause bei L’Aventure Peugeot Citroën DS in Sochaux geliefert.

Hier die Liste der erzielten Preise.