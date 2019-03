Live Auftritte bei Oldtimer-Show

Oldtimer-Enthusiasten werden sich auf den ersten Tag der anstehenden Practical Classics Classic Car & Restoration Show freuen: Die TV-Moderatoren Alex Riley und Vicki Butler-Henderson (TV-Show The Car Years) werden Gastgeber whrend Footman James am Freitag, den 22. Mrz sein. Das Duo wird den ganzen Tag ber live ber das neue TV-Programm vom Stand Footman James (4-425) auf der Show berichten und um 14:00 Uhr ein Meet and Greet abhalten.

Die Besucher der Show und die Anhnger der Social Media-Seiten von Footman James werden als Erste erfahren, wo The Car Years ausgestrahlt wird, und hren Spassiges, Unterhaltsames und Hintergrnde zu den neuen Fernsehsendungen. Alex und Vicki werden am Freitag auf der Live-Bhne fr eine Q & A-Sitzung um 13.30 Uhr auftreten.

„Alex und Vicki hatten so viel Spa bei der Dreharbeiten zu The Car Years und haben in der Show einige brillante Geschichten fr Oldtimer-Fans“, sagte David Bond, Managing Director bei Footman James.

The Car Years (gibt es noch nicht auf deutsch) ist ein brandneues Programm, das von den bekannten Moderatoren und Oldtimer-Fans Alex Riley und Vicki Butler-Henderson moderiert wird. Eine neue Version einer Oldtimer-TV-Serie. Die Idee ist einfach. In Zusammenarbeit mit Footman James konzentriert sich jede Episode von The Car Years auf ein bestimmtes Jahr des Autofahrens. Vicki wird ihren Favoriten auswhlen, Alex wird seinen Anwrter haben, und beide mssen die Experten dazu bringen, am Ende jeder Episode zu gewinnen, wodurch ein bestimmtes Modell das Auto des Jahres krnt.

Jeder Richter fungiert als sachverstndiger Kommentator und erzhlt die Geschichten und Hintergrnde der Autos. Berhmte Richter sind Chris Routledge, Geschftsfhrer des fhrenden Auktionshauses Coys; Quentin Willson, Moderator und Journalist; Karun Chandhok, ehemaliger F1-Star und F1-Experte, sowie Autor, Ex-Top Gear und aktueller The Grand Tour-Redakteur Richard Porter.