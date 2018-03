London Classic Car Show

Die diesjĂ€hrige Oldtimer-Show in London feierte mit der Rennlegende Nigel Mansell CBE vier Tage im Retro-Himmel. Der Formel-1-Weltmeister von 1992 begeisterte die Zuschauer am Sonntag mit einigen beeindruckenden FahrvorfĂŒhrungen auf der zentralen Grand Avenue, einer einzigartigen, 400 Kilometer langen Strecke, die durch das Zentrum der Ausstellungshalle fĂŒhrt. Mansell kĂŒndigte seine Ankunft bei der wichtigsten Oldtimer-Veranstaltung der Hauptstadt mit durchdrehenden Reifen am Eingang an – er saß hinter dem Lenkrad eines Jaguar E-Type.

SpĂ€ter am Tag, trat er nochmals auf mit einem scharlachroten Ferrari 246 Dino F1 Frontmotor-F1-aus den spĂ€ten FĂŒnfzigern und einem 1993 Benetton-Ford B193, der einst von seinem Erzrivalen Michael Schumacher in der Periode gefahren wurde. Mansell traf wĂ€hrend der London Classic Car Show auch einige Autos, die er wĂ€hrend seiner Achterbahnkarriere fuhr. „Ich muss sagen, dass ich angenehm ĂŒberrascht war, wie großartig diese Show in London ist„, freute sich Mansell. „Es ist immer wieder schön, einige meiner alten Rennwagen zu sehen und die Fans zu treffen – und sie waren absolut brillant. Das Autofahren in der Halle war auch etwas Besonderes – ich hatte eine Menge Spaß und ich hoffe, dass diejenigen, die mich und die Show besuchten, sich so sehr amĂŒsierten wie ich. “