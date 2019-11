London to Brighton: Fest der Oldtimer-Pioniere

Auf der historischen Route nach Brighton zieht der Veteran Car Run von Jahr zu Jahr riesige Menschenmengen an.



Fahrzeug-Pioniere pilgern jedes Jahr auf dem lngsten Auto-Event der Welt von der Hauptstadt zur Kste. Wie auch jetzt am ersten November-Wochenende.

Als ein ungewhnlich mildes London noch von Dunkelheit eingehllt war, versammelten sich am Sonntag, den 3. November fast 400 Senioren- Oldtimer mit ihren Fahrern und Passagieren im Hyde Park und warteten auf den Tagesanbruch, der den Start des Bonhams London to Brighton Veteran Car Run signalisierte..

Es ist nun mehr als 120 Jahre her, dass die ursprngliche Rallye 1896 zur Feier des damals krzlich verabschiedeten Gesetzes ber Lokomotiven auf Autobahnen abgehalten wurde. Dies erhhte das Tempolimit fr „leichte Lokomotiven“ von 4 auf 14 Meilen pro Stunde und beseitigte die Notwendigkeit, dass ein Mann mit einer roten Fahne vorausgehen musste.

Als Ausdruck dieser neu gefundenen Freiheit beginnt der jhrliche Lauf immer mit dem symbolischen Zerreien der roten Fahne – ein Ritual, das in diesem Jahr von der bekannten TV-Persnlichkeit und dem Oldtimer-Enthusiasten Alan Titchmarsh zusammen mit Ben Cussons, dem Vorsitzenden des Royal Automobile Club, Hter des ltesten Motorsport-Events der Welt, ausgefhrt wurde.

Als das Tageslicht am – Vorhang auf – fuhren sieben Motorrder, gebaut vor 1905, und sieben Fahrrder vor 1905 ebenfalls nach Brighton, und die beiden Hochradfahrer erregten bemerkenswerte Bewunderung, als sie sich auf den Weg nach Madeira Drive machten .

Dann, genau um 6:56 Uhr morgens, setzten sich die ersten pferdelosen Kutschen aus der Zeit vor 1905 in Bewegung. Die Hlfte der Teilnehmer folgte der traditionellen A23-Route ber Kennington, Brixton und Streatham Common. Die andere Hlfte reiste ber Vauxhall, Clapham Common und Tooting. Die beiden Routen mischten sich dann auf der A236 nrdlich von Croydon, und die gesamte Kavalkade vereinigte sich wieder, als sie zum zuschauerfreundlichen Punkt auf halber Strecke in der Crawley High Street, den South Downs und schlielich der Kste des Madeira Drive in Brighton fhrte.

Von Hyde Park aus fuhr zunchst ein einzylindriger, 1,5 PS starker Velo-Benz aus dem Jahr 1894. Zu den frhen Startern gehrte auch der 1896er Salvesen Steam Cart, eine Dampflokomotive, die mit Heizer auf der Strae fuhr Schaufeln Sie Kohle in den feurigen Ofen des Kessels sowie eine stimmungsvolle Choo-Choo-Dampfpfeife – und eine Reihe primitiver motorisierter Dreirder mit Fahrern und Passagieren in historischen Kostmen.

Danach folgte eine erstaunliche Vielfalt an antiken Maschinen aus der Zeit innovativer und experimenteller Fahrzeuge – einige mit Benzinantrieb, andere mit Dampf- und Elektrizittsantrieb, wie der Pope Waverley aus dem Jahr 1901, der dem weltberhmten Knightsbridge-Kaufhaus Harrods gehrt.

Insgesamt waren 120 verschiedene Marken vertreten, von Adler (gebaut in Frankfurt, Deutschland) bis Yale (von Toledo in Ohio, USA) – einige, wie Cadillac, Renault, Vauxhall und Mercedes, die heute noch bekannt sind. aber die berwiegende Mehrheit ist lngst vergessen. Viele Autos und Crews trugen Schnurrbrte, um Movember, den offiziellen Charity-Partner der Veranstaltung, zu untersttzen.

Unter den bemerkenswerten Maschinen dieses Jahres befand sich der lteste britische Fiat, ein prchtiger Viersitzer, der das 120-jhrige Bestehen des berhmten italienischen Unternehmens feierte.

Nachdem Titchmarsh das Zerreien der roten Fahne gekonnt durchfllte, erfllte er sich einen lang gehegten Wunsch, als er sich ans Steuer eines Mors von 1902 setzte. Fuzz Townshend, TV-Moderator und Auto-Guru, sa hinter dem Steuer des 1904 De Dion Bouton, akribisch vorbereitet vom National Motor Museum.

Insgesamt schafften es fast neunzig Prozent der Starter vor 16.30 Uhr nach Brighton, um eine begehrte Medaille fr die Finisher zu holen.

Whrend der Lauf bekanntermaen kein Rennen ist, bot das beliebte Zeitfahren von A. Lange & Shne ein wettbewerbsfhiges Element. Mehr als 230 Teilnehmer nahmen an der Prfung teil, indem sie versuchten, auf der Strecke zwischen Crawley und Burgess Hill eine strenge Durchschnittsgeschwindigkeit einzuhalten. Der Sieger war Paul Emile Bessade, ein Darracq aus dem Jahr 1904, der die 13 Meilen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,1 Meilen pro Stunde im Vergleich zu seinem Ziel von 10 Meilen pro Stunde zurcklegte.

Wie in den letzten Jahren war der Bonhams Veteran Car Run ein passendes Finale fr die geschftige London Motor Week des Royal Automobile Clubs, auf der der Club eine Reihe von Funktionen und Veranstaltungen prsentierte.

Ausfhrliche Informationen zum Bonhams London to Brighton Veteran Car Run 2019 finden Sie unter www.veterancarrun.com.