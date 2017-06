MAC Museum – James Francis Gill

Das Museum Art & Cars in Singen prĂ€sentiert seit 1. Juni 2017 eine neue Ausstellung. Wieder einmal wird die Kunst durch klassische Fahrzeuge faszinierend ergĂ€nzt. Die aktuelle Ausstellung „Pop Art & Cars – James Francis Gill“ gilt derzeit als bedeutendste Museumsausstellung Europas.





James Francis Gill wurde 1934 in Takoha/Texas geboren. Seine Werke prĂ€gten die US amerikanische Kunstszene der 60er Jahre. Seine Werke wurden zeitgleich mit Andy Warhol, Edward Hopper und Roy Lichtenstein ausgestellt. Allesamt prĂ€gende KĂŒnstler der Pop Art Szene. Gills Werk „Marilyn Triptych“ ist im Museum of Modern Arts in New York ausgestellt.

Die Ausstellung ĂŒber James Francis Gill im MAC Museum zeigt eine umgreifende Zusammenstellung seiner sehr frĂŒhen Werke, die noch nie außerhalb der USA gezeigt wurden und auch das bislang grĂ¶ĂŸte Marilyn Monroe Portrait. Dieses Werk und ein Bild eines Silberpfeils malte Gill exklusiv fĂŒr diese Ausstellung.

Als ErgĂ€nzung zur Kunst werden Fahrzeuge ausgestellt, die mit dem Leben Gills sowie seinem Herkunftsland in Verbindung stehen oder von ihm als Sujet gewĂ€hlt wurden. Neben der amerikanischen Automobillegende Ford T ist auch eine Corvette C 1 zu sehen wie sie der KĂŒnstler selbst besaß. Zeitgleich fuhr Gills Freund, der Filmschauspieler John Wayne ein identisches Modell. Außerdem zu sehen ein pinkfarbener Ford Thunderbird passend zum Konterfei Marilyn Monroes. In einem Raum steht ein Volkswagen KĂ€fer, der mit einer von Gill gestalteten Folie beklebt wurde.

Im Dunkelraum sind drei Indianpolis „Indy 500“ Rennwagen inszeniert. Der Lucenti, Kurtis Kraft und Mercedes Benz W154 sind zwar nie in einem Rennen gegeneinander angetreten, werden aber durch die AtmosphĂ€re und die Bilder von Gill perfekt miteinander verbunden.

Erstmals wird eine Ausstellung im MAC Museum Art & Cars durch MotorrÀder ergÀnzt; mit der Marke Indian, als Sinnbild der amerikanischen Freiheitsliebe.

James Francis GillÂŽs Karriere war auf dem Höhepunkt, als er sich 1972 plötzlich in sein selbst auf erlegtes Exil zurĂŒck zog. Er wollte nicht weiter den ZwĂ€ngen des Materialismus ausgeliefert sein und sah sein GlĂŒck in der Einsamkeit. In den 80er Jahren beginnt Gill neben seinem Beruf als Architekt wieder mit der Malerei. Sein Stil verĂ€ndert sich deutlich, denn er verwendet ab 1987 Computer und Drucker als Hilfsmittel fĂŒr seine Werke. GillÂŽs Werke werden immer mehr zu politischen Statements.

2010 beginnt Gill eine neue Phase seiner KreativitĂ€t. Er besinnt sich wieder stĂ€rker auf die Darstellung seiner klassischen Pop Art Malerei und schafft zahlreiche neue Bilder von Marilyn Monroe, die einen besonderen Fokus in seinen Darstellungen bildet. Gill arbeitet immer mehr mit Montage-Effekten, die er zuvor am Computer festlegt. Diese Technik nennt er selber „Metamage“ oder „Mixed Media“. Es entstehen etliche Werke, die abstrakt und fast schon surreal anmuten.

Die spektakulĂ€re Ausstellung im MAC Museum Singen “Pop Art & Cars – James Francis GILL“ dauert von Samstag 03.06.2017 – Sonntag, 05.11.2017.