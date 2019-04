Malcolm Smith geehrt

The Quail Motorcycle Gathering (ein Signature Motoring Event der Peninsula Hotels) hat bekannt gegeben, dass sie eine Legende des Off-Road-Rennens ehren wird: Malcolm Smith, einen der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Off-Road-Endurance-Motorradfahren und Co-Star der historischen Motorraddokumentation An jedem Sonntag.

Es ist eine unglaubliche Ehre, zur Legende des Sports 2019 ernannt zu werden“, sagte Malcolm Smith, als er von seiner Auszeichung erfuhr. Das Quail-Motorrad-Treffen ist wahrhaftig eine Weltklasse-Veranstaltung, und hier hervorgehoben zu werden, ist einer der Hhepunkte meiner Karriere.

Seit seinem ersten Rennen im Jahr 1956 ist Malcolm Smith ein fester Bestandteil der Offroad-Motorrad-Veranstaltungen. Im Laufe seiner Karriere hat Smith zahlreiche Langstrecken-Offshore-Events auf hchstem Niveau gewonnen, darunter sechs Siege bei der Baja 1000, vier Siege bei der Baja 500 und acht Goldmedaillen im internationalen Sechs-Tage-Rennen. Neben seinem Erfolg als Rennfahrer wurde Smith zu einem Botschafter fr das Motorradfahren im Film, der vor allem als Co-Star neben dem legendren Schauspieler Steve McQueen im Jahr 1972 On Any Sunday glnzte. In den letzten 50 Jahren war er auch eine fhrende Kraft im Motorsportgeschft und hinterlsst nach wie vor seine Spuren in Sdkalifornien und Baja (Mexiko), zum Beispiel bei der Grndung der Malcolm Smith Foundation.