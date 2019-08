Mallorca: Oldtimer und Meeresrauschen

Zum vierten Mal findet vom 18. bis 22. September 2019 die Mallorca Classic Week in Port Adriano statt. Ein weiteres Jahr bringt die Mallorca Classic Week die luxurise Kombination von Oldtimern und Yachten zusammen. Maximal 50 Oldtimer und 10 Oldtimer – Yachten werden zur Teilnahme in Port Adriano eingeladen. Der renommierte Concours dElegance, wird von einem Fachausschuss in den zwlf verschiedenen Kategorien bewertet. Unter den Teilnehmern frherer Ausgaben finden wir mehr als 11 verschiedene Nationalitten (Spanien, England, Deutschland, Italien, sterreich, USA, Mexiko, Irland, Andorra, Monaco, Schweiz …), ebenfalls in der Jury unter der Leitung von S.A.R. Prinz Leopold von Bayern, was die Mallorca Classic Week zu einem internationalen Event von weltweiter Tragweite macht.

Gemeinsam entdecken die Teilnehmer Mallorca beim Programm „Pleasure Drive“ auf einer auergewhnlichen Strecke.

Am Samstag ab 11:00 Uhr wird der American Car Club eine Reihe amerikanischer Autos versammeln. Die Atmosphre wird sehr cool, denn es darf getanzt werden, PinUps treten aufgrund auch das Essen wird dem Motto angepasst sein. Auf der anderen Seite des Hafens wird es eine Ausstellung der besten Oldtimer in groer Zahl geben. Die Raffinesse und der Glamour in Port Adriano untersttzen den Veranstalter bei seinem ehrgeizigen Plan, dass daraus der exklusivste Concours dElegance in Spanien wird.