Maserati 8CTF in Indianapolis: 80 Jahre Erfolgsgeschichte

Maserati feiert den 80. Jahrestag des fantastischen Sieges des Maserati 8CTF bei den Indianapolis 500. Am Sonntag, den 30. Mai 1939, berquerte der Maserati 8CTF, der vom 27-jhrigen Warren Wilbur Shaw gefahren wurde, nach einem Rennen von 4 Stunden und 20 Minuten die Ziellinie bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ber 115 Meilen (entsprechend 185 km) pro Stunde. Der in Indiana geborene Wilbur Shaw ist auch heute noch einer der fnf erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Indianapolis-Rennens, mit drei Siegen (1937, 1939 und 1940, die letzten beiden am Steuer eines 8CTF) und drei zweiten Pltzen ( 1933, 1935 und 1938), von insgesamt 13 Auftritten.

Fr die Marke Trident war dies nicht die erste Erfahrung in den USA, da Alfieri Maserati bereits in den frhen 1930er Jahren von den Organisatoren zu einer Reihe von Rennen in Amerika eingeladen worden war. Der Verkauf der Firmenanteile an die Orsi-Gruppe im Mai 1937 ermglichte es den Brdern Maserati, sich auf die Entwicklung neuer Rennwagen zu konzentrieren. Zu dieser Zeit hatte die internationale Rennbehrde beschlossen, die technischen Regeln fr Grand-Prix-Fahrzeuge zu ndern: Ab 1938 sollten strengere Beschrnkungen eingefhrt werden, wobei der Hubraum nicht mehr ungeregelt, sondern aufgrund des Gewichts des Fahrzeugs begrenzt sein sollte: Maximal 3.000 ccm. Ernesto Maserati sttzte die Entwicklung und den Bau eines neuen Autos namens 8CTF auf diese neuen Regeln.

Das Chassis war im Standarddesign der Einsitzerr der ra, mit zwei Stahlprofilstangenschienen und Quertrgern, whrend das Auto einen geraden 8-Zylinder-Motor in zwei Gruppen von 4 hatte, die in einem Monoblock mit dem Zylinderkopf gegossen waren: daher der Name „8CTF“ 8 Zylinder „Testa Fissa“ fester Kopf.

Der Hubraum betrug 2.991,4 ccm bei einem Verdichtungsverhltnis von 6,5: 1, und der Motor war mit zwei Vergasern und zwei Volumenkompressoren aufgeladen. Das Steuerungssystem mit zwei Ventilen pro Zylinder in einer 90 V-Anordnung wurde von zwei obenliegenden Nockenwellen angetrieben.

Der Maserati 8CTF kam 1938 nach Indianapolis, nachdem er an einer Reihe von Rennen teilgenommen hatte, die sein groes Potenzial zeigten: Graf Carlo Felice Trossi hatte mehrere Runden den GP von Tripolis angefhrt und im Coppa Ciano die Pole Position erobert. Der legendre Luigi Gigi Villoresi hatte die schnellste Runde in der Coppa Acerbo gefahren. Diese Ergebnisse hatten eine Reihe von Kunden angezogen, die das Auto bestellt hatten. Auf diese Weise verkaufte Maserati einen Maserati 8CTF an das in Chicago ansssige US-Team Boyle Racing Headquarters, das dem Iren Michael Joseph Mike Boyle gehrte. Boyle, der sich schon in jungen Jahren fr den Motorsport begeisterte, hatte sich zum Ziel gesetzt, mit einem von ihm finanzierten und von seinem Team verwalteten Auto das berhmteste Rennen Amerikas, den Indianapolis 500, zu gewinnen. Vor dem Kauf des Maserati 8CTF hatte Boyle mit anderen Autos an mehreren Auflagen des Rennens teilgenommen: Summers, Cooper, Smith, traten in den verschiedenen Jahren unter den Namen Boyle Products / Henning, Boyle Motor Products oder IBEW Boyle Racing auf, allerdings mit wenig Erfolg.

Anfang 1939 kam Boyles Teammanager Harry W. „Cotton“ Henning nach Bologna, um einen 8CTF von Maserati zu kaufen. Nach der Auslieferung nach Amerika wurde das Auto mit greren Rdern und Firestone-Reifen fr das Rennen vorbereitet und in der Amaranth-Lackierung des Hauptsitzes von Boyle Racing lackiert. Es wurde als „Boyle Special“ in die Hnde von Warren Wilbur Shaw eingetragen, der das Rennen am 30. Mai 1939 mit der drittschnellsten Qualifikationszeit, die mit fast 129 Meilen pro Stunde (oder 207,7 km / h) gemessen wurde, startete kam nach 51 Runden als Sieger nach Hause, nach einem harten Kampf mit Louis Meyers Stevens-Winfield und Jimmy Snyders Adams-Sparks. Dies war ein historischer Sieg fr Maserati, da seit 1919 kein europisches Auto mehr auf der Indiana-Strecke gewonnen hatte.

Der Triumph von 1939 brachte Maserati groe internationale Anerkennung. Wilbur Shaw gewann 1940 erneut und besttigte damit die berlegenheit der 8CTF in Bezug auf Geschwindigkeit, Zuverlssigkeit auf langen Strecken und hervorragende Straenlage. Diese Siege auf der historischen US-Strecke verliehen Maserati ein einzigartiges Prestige. Die beeindruckende Karriere des 8CTF endete 1950.

Der legendre Maserati 8CTF wurde 2014 von der US-amerikanischen HVA (Historical Vehicle Association) als erstes nicht-amerikanisches Serienauto in die Annalen der US Library of Congress aufgenommen. Die Dokumentation wurde gem den „Standards for Heritage Documentation“ des Innenministeriums in das NHVR (National Historic Vehicle Register) und das HAER (Historic American Engineering Record) aufgenommen.

Eines der drei gebauten Autos mit der Fahrgestellnummer 3032, in dem Wilbur Shaw 1939 und 1940 im Indianapolis 500 triumphierte, wurde mit der Lackierung der glorreichen Tage neu konfiguriert und ist derzeit im Indianapolis Speedway Museum ausgestellt.

Wichtige technische Merkmale des Tipo 8CTF:

Engine: vertical straight eight

Displacement: 2.991 cm

Power: 350 hp; 365 hp from 1939

Transmission: Mechanical four speeds + reverse

Chassis: riveted C-section pressed steel section rails and cross-members

Weight: 780 kg

Top speed: 290 km/h