Maserati Indy Coup

Der 1. Juli 1969 ist ein wichtiger Tag in der Geschichte von Maserati, da der erste Indy, der fr einen Kunden gebaut wurde, den historischen Hauptsitz von Trident Brand in der Via Ciro Menotti 322 in Modena verlie und in die Schweiz geliefert wurde. Das Auto wurde an Maseratis damaligen Schweizer Importeur Martinelli e Sonvico in Chiasso geliefert. Wenige Tage spter wurde der Indy in der Auenfarbe „oro metalizzato“ und in braunem Leder an einen reichen Schweizer Geschftsmann bergeben.

Der Maserati Indy wurde 1968 auf dem Turiner Autosalon auf dem Stand der Carrozzeria Vignale vorgestellt. Im folgenden Jahr debtierte das Auto offiziell auf dem Maserati-Stand auf dem Genfer Autosalon. 1968 baute Maserati rund 700 Autos, das beste Ergebnis seit der Erffnung des Produktionswerks in Modena. Die Maserati-Reihe von 1968 bestand aus Ghibli-, Mexico-, Mistral-, Quattroporte- und Sebring-Modellen. Im selben Jahr erreichte Maserati in Italien einen Marktanteil von 43% im Segment „ber 3.500 ccm“.

Als Reaktion auf die Nachfrage von Kunden, die einen komfortablen, bewohnbaren und sportlichen Wagen suchten, entschloss sich Maserati, ein neues Modell zu entwickeln. Dies fhrte zum Start des Projekts AM116 (Alfieri Maserati 116): Die Carrozzeria Vignale wurde beauftragt, ein viersitziges Coup zu entwerfen, das Komfort, sportliche Leistungen und ein innovatives Erscheinungsbild bietet. Das Ergebnis war der Indy, der zu Ehren der beeindruckenden Siege der 8CTF bei den Indianapolis 500 in den Jahren 1939 und 1940 benannt wurde.

Der neue Indy hatte groe Fenster, um eine hervorragende Sicht ohne tote Winkel zu gewhrleisten und dem Auto gleichzeitig eine besonders schlanke Linie zu verleihen. Es gab auch viele echte Sportwagendetails: Auf der Vorderseite befanden sich Klappscheinwerfer, eine echte Sportwagen-Ikone der Zeit und eine Luftschaufel unter der schlanken Stostange. Ein weiteres charakteristisches Merkmal war das Rumpfheck, das den starken Fokus auf die aerodynamische Effizienz in der Konstruktionsphase widerspiegelte.

Der Motor war ursprnglich ein V8 mit 4.136 ccm Hubraum von 88 mm und 85 mm Hubraum, vier Weber 42 DCNF-Vergasern und einer Einstecktransistor-Zndung mit Batterie und Regelverteiler. Das Standardgetriebe war ein Fnfgang-Schaltgetriebe, auf Wunsch auch ein Automatikgetriebe. Die Leistung betrug 260 PS und die Hchstgeschwindigkeit 250 km / h. 1970 wurde der Indy auch mit dem V8-Motor mit 4.719 cm Hubraum angeboten, der mit der von Bosch entwickelten neuen elektronischen Zndanlage ausgestattet war. Die maximale Leistung wurde auf 290 PS bei einer Hchstgeschwindigkeit von 280 km / h gesteigert.

Ab 1971 wurde neben den vorhandenen Triebwerken der 300 PS starke 4.930 ccm-Motor eingefhrt, der ab 1973 als einziger Antrieb fr den Indy verfgbar war. Der Maserati Indy bot serienmig eine hohe Ausstattung: Ledersitzpolster, mechanische Diebstahlsicherung, einstellbares Lenkrad, beheizbare Heckscheibe, getnte elektrische Fensterheber, verstellbare Vordersitze mit Kopfsttzen und Jodscheinwerfer. Automatikgetriebe, Servolenkung und Radio waren optional erhltlich. Ab 1973 wurde eine Klimaanlage als Standard hinzugefgt. Insgesamt baute das Werk in Modena von 1969 bis 1975 1.102 Indy-Autos.

Prominente Kunden waren unter anderem Abdorreza Pahlavi, der Bruder des Schahs von Persien, der 1974 einen Indy bestellte und eine Reihe von Optionen spezifizierte, darunter ein sich ffnendes Schiebedach. Das Auto wurde nach seinen Wnschen vorbereitet und im Februar 1975 in der Firmenzentrale ausgeliefert. Das Auto ist noch erhalten und befindet sich heute in einer Privatsammlung.