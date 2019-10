Maserati Tipo V4: Ein denkwuerdiger Weltrekord

Vor 90 Jahren, am 28. September 1929, erfuhr ein Maserati Tipo V4 einen denkwrdigen Weltrekord: Mario Umberto Baconn Borzacchini am Steuer des Wagens fuhr schneller als niemand zuvor bei Landgeschwindigkeit ber 10 Kilometer. Das Auto hatte am 15. September des Jahres sein Renndebt, gefahren von Alfieri Maserati im Grand Prix von Monza, und beendete das Rennen auf dem sechsten Platz. Zwei Wochen spter, vor dem Rennen auf dem Circuito di Cremona, wurde der Giornata dei record, ein Zeitfahren auf den fliegenden 10 Kilometern, organisiert. Das Rennen wurde auf der alten Bundesstrae (jetzt Provinzstrae) Nr. 1 ausgetragen. Die 10 km lange Strecke startete am Rathaus in Gadesco Pieve Delmona und endete in Sant’Antonio d’Anniata, einem Dorf in der Nhe von Pessina Cremonese, mit einer Marge von 3 km fr den Start und das Anhalten.

Die internationalen Regeln schreiben vor, dass der Kurs zweimal in jede Richtung absolviert werden muss. Der Durchschnitt der protokollierten Zeiten wurde fr die Zwecke der Aufzeichnung genehmigt. Borzacchini legte die Steigung in 2’25 20/100 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 247.933 km/h zurck. Auf der Abfahrt brauchte er noch zwei Sekunden, um 2’27 40/100 zu messen, was einem Durchschnitt von 244.233 km/h entspricht. Seine durchschnittliche Gesamtzeit betrug 2’26 30/100, was einer Geschwindigkeit von 246.069 km/h entspricht: Weltrekord fr die Klasse C (von 3.000 bis 5.000 ccm). Dies war eine auergewhnliche Leistung von Mario Baconn Borzacchini, die den zuvor von Ernest Eldridge in Montlhry im Jahr 1927 aufgestellten Rekord mit 225.776 km / h und einer Zeit von 239 45/100 bertraf.

Der Rekord war eine herausragende Leistung, die in Bologna mit einem Abendessen des Automobilclubs gefeiert wurde, an dem die hchsten Beamten der Stadt, die Fahrer und Enzo Ferrari teilnahmen. Sie nutzten die Gelegenheit, um die beiden reichen Geschftsleute der Emilia-Region, Alfredo Caniato und Mario Tadini, zu berzeugen, ein Rennteam zu grnden, das Tadinis Namen tragen soll.

Der Maserati Tipo V4 war ein wichtiger Meilenstein fr Maserati in Bezug auf Innovation. Ziel war es, durch die Kombination von zwei identischen Reihen-Acht-Motoren ein mchtiges Triebwerk zu produzieren. Diese komplexe Konstruktion umfasste zwei nebeneinander montierte Tipo 26B-Motoren, die durch ein einziges Kurbelgehuse mit zwei Kurbelwellen verbunden waren.

Der Name Maserati Tipo V4 bezieht sich auf die V-Anordnung der Zylinderreihen in einem Winkel von 25 und einem Hubraum von 4 Litern. Jeder der beiden Zylinderstze hatte eine eigene Magnetzndung, einen eigenen Vergaser mit Lader und eine eigene Kurbelwelle, die eine Leistung von ber 280 PS erbrachte.

Das Chassis wurde speziell verstrkt, um der enormen Leistung des Motors gerecht zu werden. Es bestand aus den blichen Profilschienen aus C-Profil; Das Auto hatte ein 4-Gang-Getriebe mit einer einzigen Gelenkwelle, die an der starren Hinterachse mit halbelliptischer Federung endete. Es erwies sich als unmglich, den schnellen Reifenverschlei und die Unzulnglichkeit des Bremssystems, Probleme, die durch die immense Kraft des Autos und das betrchtliche Gewicht verursacht wurden, zu beseitigen.

Wichtige technische Merkmale des Tipo V4:

Motor: 16 Zylinder in zwei Reihen zu je acht bei 25 V-Anordnung

Verdrngung: 3.961 cm

Leistung: von 280 PS bis 305 PS

Getriebe: mechanisch vier Gnge + Rckwrtsgang

Fahrgestell: genietete Profilschienen und Quertrger aus C-Profil

Trockengewicht: 1.050 kg

Hchstgeschwindigkeit: 260 km / h