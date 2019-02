Mecum in Phoenix

Mecum Auctions, das weltweit grĂ¶ĂŸte Sammlerauto-Auktionshaus, veranstaltet im MĂ€rz dieses Jahres seine erste Oldtimer- und Sammlerauto-Auktion in Phoenix, im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Obwohl es noch fast ein Monat bisnzur veranstaltung hin ist, musste fĂŒr die Mecum Phoenix-Auktion zum zweiten Mal aufgrund der großen Nachfrage nach Ausstellungsraum alles vergrĂ¶ĂŸert werden. Die Auktion dauert nun vom 14. bis 17. MĂ€rz. In den vier Tage werden voraussichtlich 1.250 Fahrzeuge unter den Hammer kommen.

Nach der ersten AnkĂŒndigung des zweitĂ€gigen Auktionsmarathons von Mecum fĂŒhrte eine ĂŒberwĂ€ltigende Reaktion zu der Entscheidung, einen dritten Tag hinzuzufĂŒgen. Das war vor zwei Monaten. Nun wurde ein weiterer Tag, der Sonntag angehĂ€ngt. Daurch haben nochmals 250 Fahrzeuge Platz fĂŒr den Verkauf.