Meilenstein: Skoda erreicht 2 Mio

Skoda hat Grund zum Feiern. Im Werk Kvasiny wurde das zweimillionste Fahrzeug gebaut. Als JubilĂ€umsfahrzeug am Standort lief ein Kodiaq in Moon-Weiß vom Band. FĂŒr das erste große SUV der Marke erweiterte der tschechische Autobauer die ostböhmische Fabrik umfassend und stellte bis Ende vergangenen Jahres 2600 neue Mitarbeiter ein. In den kommenden Jahren werden die Fertigungsanlagen weiter modernisiert und ausgebaut.