Mercedes-Benz 107 SL im Chiemgau

Im landschaftlich reizvollen Chiemgau ist der Segelhafen in Seebruck so etwas wie das Tpfelchen auf dem I. Die weien Segelboote im Hafen, die groe Terrasse des Hafenwirts, der Blick auf den Chiemsee und das Panorama der Chiemgauer Alpen als Kulisse da fhlt man sich doch gleich wie im Urlaub. Zum 6. Regionaltreffen des Mercedes-Benz R/C107 SL-Clubs Deutschland e.V. am 21.07.2019 im Segelhafen Seebruck werden ber 50 Mercedes-Benz Cabrios und Coupes der Baureihe 107 erwartet. Die Fahrzeuge sind mittlerweile alle ber 30 Jahre alt und geschtzte und gesuchte Oldtimer, die mit dem H-Kennzeichen gefahren werden drfen.

Wenn am Sonntag, den 21. Juli der Hafenparkplatz mit den in Reih und Glied geparkten mobilen Schmuckstcken vollstndig belegt sein wird, wird die Freude der Besitzer und der Besucher der Veranstaltung wieder gro sein.

Bis 10:30 Uhr erfolgt die Einfahrt aller Teilnehmer. Die Fahrzeuge werden im Hafen nach Einweisung aufgestellt und knnen besichtigt werden. Auf der Terrasse des Hafenwirts erfolgt am Infostand die Kauf- und technische Beratung i Clubmitglieder und interessierte Besucher. Fr Brunch oder Mittagessen empfiehlt sich das Clublokal Hafenwirt. Es ist Zeit fr einen Spaziergang auf der Chiemsee-Uferpromenade eingeplant.

Ab 13:00 Uhr startet eine kurze Ausfahrt nach Traunstein zum Kaffeetrinken/Eisessen. Fahrzeugaufstellung in der Fugngerzone auf dem historischen Stadtplatz.

Nenngeld pro 107: 10 EUR. Anmeldung nicht erforderlich.

Infos: www.rt83.107sl-club.de