Mercedes-Benz Museum: Endspurt & Mitfahrten

Das Mercedes-Benz Museum blickt auf eine besonders erfolgreiche Ausstellung „ 50 Jahre AMG“ in Stuttgarter zurĂŒck. Die Ausstellung endet am 6. Mai 2018 und es werden Mitfahrten auf der Versuchsstrecke des Werks UntertĂŒrkheim verlost. Am Steuer sitzen unter anderem die Rennfahrer und Instruktoren der AMG Driving Academy Christian Hohenadel, Maximilian Goetz und Karl Wendlinger.

Die Mitfahrten fĂŒr jeweils ein bis drei Personen werden im Vorfeld der Veranstaltung und am Tag selbst am Stand von AMG auf dem MuseumshĂŒgel mit einem GlĂŒcksrad ermittelt. Das Mindestalter fĂŒr die Mitfahrt betrĂ€gt 16 Jahre.

Als Fahrzeuge werden der GLA 45 4Matic+, der E 63 4Matic+ T-Modell und der GT C Roadster einegsetzt. Außerdem prĂ€sentiert Mercedes-AMG vor dem Museum und im Atrium besondere Fahrzeuge, wie das DTM-Safety-Car und den GT R Transformer „Drift“. Wer ein Auto der Mercedes-Performancemarke besitzt, kann an diesem Tag auf dem MuseumshĂŒgel parken.

Die im Oktober 2017 eröffnete AMG-Sonderausstellung des Museums zeigt noch bis 6. Mai 2018 zehn Rennfahrzeuge und Serienmodelle von AMG sowie Motorentwicklungen und weitere Exponate. Dazugekommen sind außerdem seit dem 10. April fĂŒnf Fahrzeuge der Mercedes-AMG Black Series, die in glĂ€sernen Vitrinen in der Museumsparkgarage prĂ€sentiert werden.