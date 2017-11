Mercedes-Oldtimer Rally in Indien

Auch in Indien erfreut sich die Marke mit dem Stern großer Beliebtheit. In Mumbai startet die vierte Ausgabe der Mercedes Classic Car Rally am 12. November. Die jĂ€hrliche Veranstaltung wurde erstmals 2014 organisiert, um 120 Jahre Mercedes-Benz im Motorsport in Partnerschaft mit Autocar India zu feiern.

Die Oldtimer-Rallye zieht Teilnehmer aus dem ganzen Land an, von denen einige sogar aus Delhi, Bengaluru, Kutch, Chandigarh und Goa anreisen. Die Automobile, die bei der eintĂ€gigen Veranstaltung mitfahren werden, gehören zu den exklusivsten und exquisitesten ihrer Art und zeigen Generationen der Mercedes-Benz Historie. Mit wenigen Ausnahmen dĂŒrfen alle bis 1999 hergestellten Mercedes-Modelle an der Veranstaltung teilnehmen. Die Rallye wird voraussichtlich von Roland Folger, CEO von Mercedes-Benz India, zum Start gewinkt und soll am legendĂ€ren Marine Drive und dem Bandra-Worli Sea Link vorbeifĂŒhren.

Im vergangenen Jahr waren bei der Mercedes Classic Car Rally auch ein Mercedes-Benz 170V Roadster, ein außergewöhnlicher Mercedes-Benz NĂŒrburg, eines der wenigen Mercedes-Benz 500K Modelle dabei – aber auch ein monströser Unimog und jede Menge Sterne aus den 1930er bis 1990er Jahren.