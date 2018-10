Mille Miglia 2019: Weniger Oldtimer

Mit dem weltberĂŒhmten roten Pfeil startet am Mittwoch, 15. Mai die 37. Mille Miglia seit der Wiederbelebung der Veranstaltung. Millionen von Fans aus der ganzen Welt werden begeistert sein, wenn sie durch die schönsten Landschaften Italiens, den Stiefel hinab in Richtung Rom touren – auf der Mille Miglia 2019. Am Samstag 18. Mai wird der Tross in Brescia zurĂŒck erwartet.

Die 1000 Miglia ist eine Ikone Italiens, eine geliebte und begehrte Marke, die gewachsen ist aus einer Leidenschaft fĂŒr Automobile, aber auch mit Kunst, Design und Schönheit im weitesten Sinne verschmolzen ist durch die herrlichen historischen Ortschaften, durch die sie fĂŒhrt.

Die Protagonisten der Ausgabe 2019 werden 430 außergewöhnliche Fahrzeuge sein, die von der Geschichte des Designs und der Automobile zeugen, aber zeitgenössisch und auf die Zukunft projiziert werden. Die TeilnahmegebĂŒhr fĂŒr die Teilnahme an der 1000 Miglia betrĂ€gt unverĂ€ndert 8.000 Euro zzglSteuern. Neuigkeiten in diesem Jahr, ist die EinfĂŒhrung der GOLD-GebĂŒhr (AnmeldegebĂŒhr von 10.000 Euro + Steuer. Bestehend aus sechs Übernachtungen, exklusive Fahrerausstattung, Pre-Check-In in den Hotels entlang der Strecke). Die PLATIN UM-GebĂŒhr (AnmeldegebĂŒhr von 50.000 Euro) + Steuer:. Guest Car-Formel, die die Unterbringung von bis zu sechs Fahrern, exklusive Kits, den Check-in in den Hotels entlang der Route und die automatische Annahme des Fahrzeugs im 1000 Miglia-Register umfasst.

Im Ansinnen, das Rennen sicherer zu machen und den Regeln des Fairplay und der UmweltvertrÀglichkeit zu entsprechen, wird die Anzahl der teilnehmenden Fahrzeuge begrenzt und es werden 20 weniger zugelassen, als bei der vorherigen Ausgabe.

In diesem Jahr wird es eine ZĂ€hlung geben, sowie fĂŒr eine Klassifizierung und Zertifizierung der Fahrzeuge, die an den vierundzwanzig Auflagen des 1000 Miglia-Rennens zwischen 1927 und 1957 teilgenommen haben. Die Eintragung eines Fahrzeugs in das Register berechtigt zur Teilnahme am Rennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.registro10Q0miglia.it.

Die zugelassenen Fahrzeuge werden von einem speziellen Ausschuss ausgewÀhlt, der sich aus Experten zusammensetzt, die von 1000 Miglia Srl und von internationalen technischen Beauftragten der Technischen Kommission der FIVA ernannt werden. Die Registrierung beginnt am 23. Oktober 2018 und endet um 23:59 Uhr am 10. Januar 2019 (italienische Zeit GMT +1).

DIE ROUTE

WÀhrend der Ausgabe 2019 sind Desenzano, Brescia, Sirmione, Valeggio sul Mincio (durch den bezaubernden Gartenpark Sigurta), Mantua, Ferrara, Comacchio und Ravenna die StÀdte, die als Kulisse und Protagonisten des ersten Tages des Rennens dienen sollen. Am Abend Ankunft in Cervia-Milano Marittima.

Im Morgengrauen am Donnerstag, den 16. Mai, wird der Konvoi nach Cesenatico fahren, bevor er nach Senigallia, Fabriano und Assisi weiterfĂ€hrt, bis er schließlich in der AbenddĂ€mmerung in der Hauptstadt ankommt, in einem sehr spektakulĂ€ren Kontext von großer emotionaler Wirkung.

Am Freitag, 17. Mai, beginnt die Reise zurĂŒck in den Norden, begleitet von den atemberaubenden Landschaften von Viterbo, Siena, Vinci und Pistoia, um im Herzen von Emilia, dem Land der Motoren, mit einem Halt in Bologna zu enden.

Die letzte Runde am Samstag, 18. Mai, wird durch Modena, Parma, Montichiari und Travagliato gehen und in der traditionellen Prozession in der Viale Venezia mit seinem triumphalen Einzug in Brescia enden.