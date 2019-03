Mille Miglia: Alfa Romeo bleibt dabei

Alfa Romeo verlngert seine Partnerschaft mit der Mille Miglia. Die Traditionsmarke ist fr weitere drei Jahre offizieller Automobil-Ausrster der berhmtesten Oldtimer-Rallye der Welt, die dieses Jahr vom 15. bis 18. Mai auf der historischen Route stattfindet. Alfa Romeo stellt den Organisatoren eine Flotte von 30 Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio zur Verfgung und nimmt auerdem mit einigen Klassikern aus der Sammlung von FCA Heritage an der Veranstaltung teil.

Enzo Ferrari (1898 – 1988), der vor Grndung seines eigenen Unternehmens Rennleiter bei Alfa Romeo war, nannte die Mille Miglia einst das schnste Rennen der Welt“. Von 1927 bis 1957 fand das zu seiner Zeit hrteste Straenrennen Europas auf einer 1000 Meilen rund 1600 Kilometer langen Strecke vom norditalienischen Brescia nach Rom und zurck statt. Die schnellsten Fahrer bentigten fr diese Strecke in den letzten Jahren weniger als zwlf Stunden. Nach der Premiere 1928 feierte Alfa Romeo insgesamt noch zehn weitere Siege – ein Rekord fr die Ewigkeit.

1977 wurde die Mille Miglia wiederbelebt. Heute ist sie die weltweit berhmteste und mit deutlich mehr als 300 Teilnehmern auch die wohl grte Oldtimer-Veranstaltung ihrer Art. Statt wie frher mit Pausen nur zum Tanken wird die nahezu unvernderte Route heute allerdings aufgeteilt auf vier Tagesetappen gefahren.

Die elf Siege bei der Mille Miglia sind nur ein kleiner Teil der Erfolge, die Alfa Romeo in seiner inzwischen 109-jhrigen Historie im Motorsport feiern konnte. Rennfahrzeuge mit dem berhmten Quadrifoglio dem vierblttrigen Kleeblatt auf der Karosserie siegten beim Straenrennen Targa Florio auf Sizilien ebenso wie in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Alfa Romeo Werksfahrer Nino Farina gewann 1950 im Tipo 158 Alfetta“ die erste jemals ausgerichtete Formel-1-Weltmeisterschaft. Ein Jahr spter verteidigte Juan Manuel Fangio fr Alfa Romeo diesen Titel. Heute ist die Marke wieder mit dem Team Alfa Romeo Racing in der Formel 1 vertreten. Der aktuelle Renner C38 hat ein Ferrari Triebwerk im Heck.