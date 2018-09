Monterey Auktion

Drei Tage lang dauerte der Auktion Marathon in Monterey am letzten Wochenende. Insgesamt versteigerten sechs AuktionshĂ€user ganze 1376 Lots, von denen 841 Fahrzeuge einen neuen Besitzer fanden. Auch dieses Jahr gab es wieder einige RekordverkĂ€ufe. Drei Fahrzeuge wurden fĂŒr ĂŒber 20 Millionen Dollar versteigert und damit erreichten die AuktionshĂ€user eine Rekordsumme von insgesamt 367 Millionen Dollar.

Das Highlight unter allen AuktionshĂ€usern war sicherlich der Ferrari 250 GTO Serie II, der am Freitag Abend bei RM Auctions versteigert wurde. Rennlegende Derek Bell fuhr den atemberaubenden Ferrari auf die BĂŒhne, wĂ€hrend der Bieterstreit bei 35 Millionen Dollar begann. Drei Bieter lieferten sich einen spannenden Wettstreit um den Ferrari, einem von nur 36 gebauten Modellen mit ausgewiesener Renngeschichte. Die Karosserie des 250 GTO wurde bei Scaglietti gebaut und alle Teile des Supersportwagens entsprechen den „Matching Numbers“, sprich alle Teile entsprechen dem Auslieferungszustand und tragen die richtige Teilenummer. Der Hammer fiel am Ende bei 48,405,000 Dollar. Ein neuer Weltrekord und damit wird dieser Ferrari 250 GTO das teuerste Fahrzeug der Welt. Der Vorbesitzer hatte den Ferrari 2000 fĂŒr 7 Millionen Dollar erworben.

Einen weiteren Weltrekord erzielte der spektakulĂ€re Duesenberg SSJ Roadster, Baujahr 1935, der bei Goodings & Co versteigert wurde. Das schnittige Vorkriegsfahrzeug erzielte ganze 22 Millionen Dollar. Der Duesenberg SSJ war der erste US amerikanische Supersportwagen und befand sich ursprĂŒnglich im Vorbesitz von Garry Cooper.

Den dritthöchsten Preis erzielte der 1963 Aston Martin DP215 Grand Touring Competition Prototype. Der ehemalige Le Mans Werksrennwagen wechselte fĂŒr 21.455.000 den Besitzer.

Alles in Allem war zu erkennen, dass der Markt fĂŒr reine Sammlerfahrzeuge einen klaren AufwĂ€rtstrend erfĂ€hrt. Solange das angebotenen Fahrzeug eine einzigartige Geschichte, interessante Herkunft oder Einzigartigkeit besitzt, fanden sich ausreichend Bieter. QualitĂ€t und eine gute Historie gelten immer noch als eine gute Investment Basis.

Dagegen hatten allerdings die vor allem die modernen Supersportscars im Gegensatz zu letztem Jahr teilweise nicht einmal den unteren SchÀtzwert erreicht.

Die Top Ten VerkÀufe:

1. 1962 Ferrari 250 GTO SI Coupe sold for $48,405,000 (RM Sotheby’s)

2. 1935 Duesenberg SSJ Roadster sold for $22,000,000 (Gooding & Company)

3. 1963 Aston Martin DP215 Competition Prototype sold for $21,455,000 (RM Sotheby’s)

4. 1966 Ford GT40 Mk II Coupe sold for $9,795,000 (RM Sotheby’s)

5. 1958 Ferrari 250 GT TdF Coupe sold for $6,600,000 (Gooding & Company)

6. 1955 Maserati A6GCS/53 Spider sold for $5,170,000 (Gooding & Company)

7. 1955 Ferrari 500 Mondial SII Spider sold for $5,005,000 (Gooding & Company)

8. 1957 Porsche 550A Spyder sold for $4,900,000 (RM Sotheby’s)

9. 1998 Mercedes-Benz CLK GTR Coupe sold for $4,515,000 (RM Sotheby’s)

10. 1956 Maserati A6G/2000 Zagato Berlinetta sold for $4,515,000 (RM Sotheby’s)

RM & SothebyÂŽs

7. 1934 Packard Twelve-Series 1108 Dietrich Convertible Victoria sold for $3,745,000

8. 2014 Ferrari LaFerrari Coupe sold for $3,305,000 (charity auction)

9. 1971 Lamborghini Miura P400 SV Coupe sold for $2,177,500

10. 1963 Mercedes-Benz 300SL Roadster sold for $1,930,000

Bonhams

1. 1948 Alfa Romeo 6C 2500 Competizione Coupe sold for $3,525,000

2. 1937 Mercedes-Benz 540K Sports Roadster sold for $3,277,500

3. 1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupe sold for $1,875,000

4. 1960 Ferrari 250 GT Cabriolet SII sold for $1,682,500

5. 1928 Bentley 6 1/2 Liter Open Sports Tourer sold for $1,655,000

6. 1953 Siata 208S Spider sold for $1,655,000

7. 1929 Bentley 4 1/2 Liter Sports Tourer sold for $1,435,000

8. 2015 Porsche 918 Spyder Weissach sold for $1,407,500

9. 1936 Mercedes-Benz 500K Touring Phaeton sold for $1,215,000

10. 1996 Porsche 911 GT2 Coupe sold for $1,105,000

Goodings & Co.

5. 2007 Porsche RS Spyder Race Car sold for $4,510,000

6. 1955 Porsche 550 Spyder Roadster sold for $4,455,000

7. 1931 Bugatti Type 51 Grand Prix Race Car sold for $3,740,000

8. 1959 Porsche 718 RSK Roadster sold for $3,740,000

9. 1967 Ferrari 330 GTC Coupe sold for $3,410,000

10. 1966 Ferrari Dino 206 S Coupe sold for $3,080,000

Mecum

1. 1933 Duesenberg Model J Bohman and Schwartz Convertible Victoria sold for $3,850,000

2. 2014 Ferrari LaFerrari Coupe sold for $3,190,000

3. 2003 Ferrari Enzo Coupe sold for $2,860,000

4. 1989 Porsche 962 Coupe sold for $2,200,000

5. 1969 Lamborghini Miura P400 S Coupe sold for $1,155,000

6. 1929 Duesenberg Model J Murphy Convertible Sedan sold for $1,155,000

7. 2012 Dallara DW12 Honda Indy Car sold for $1,127,500

8. 2017 Ferrari F12tdf Coupe sold for $1,045,000

9. 1936 Auburn 852 Supercharged Speedster sold for $1,017,500

10. 1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Coupe sold for $825,000