Datsun & Nissan Z Enthusiasten-Treffen

Datsun und Nissan ZŸ Auto-Enthusiasten aus der ganzen Welt trafen sich vergangene Woche auf der 30. jÀhrlichen International Z Car Convention (ZCON) in Austin, Texas.

Nissan zeigte vier historische Fahrzeuge: den Rennwagen des Prinzen R380, 1971 240Z, ein maßgeschneiderter 300ZX, der in den 90er Jahren als PPG Pace Car diente und das ursprĂŒngliche Z2-Konzept, das den Weg fĂŒr die EinfĂŒhrung der 350Z ebnete. Auch wĂ€hrend der diesjĂ€hrigen ZCON prĂ€sentiert Nissan die 2018 370Z Heritage Edition, die auf der 2017 New York International Auto Show debĂŒtierte. ErhĂ€ltlich auf der Basis 370Z Coupe (meistverkaufte und erschwinglichste Ausstattungsstufe) wird das Heritage Edition Paket in zwei Außenfarben angeboten – Chicane Yellow und Magnetic Black.