Museum – Raritäten im P.S.Speicher

Museum – RaritĂ€ten im P.S.Speicher

Mit der neuen Ausstellungsreihe „SchĂ€tze aus dem Depot“ gewĂ€hrt die neue Halle des P.S.Speicher den Besuchern einen Blick auf Fahrzeuge, die bislang unbemerkt von der Öffentlichkeit in verborgenen Depots schlummern. Los geht’s ab dem 23.10. mit der Ausstellung „Menschen, RĂ€der, Schreibmaschinen – Die Adlerwerke“.



PS.SPEICHER-Motor und Stifter Karl-Heinz Rehkopf hat in sechs Jahrzehnten mehr als 2.000 Fahrzeuge zusammengetragen – viel mehr, als in der Dauerausstellung des PS.SPEICHER gezeigt werden können. Um den Besuchern der Ausstellung dennoch einen Überblick ĂŒber die Vielfalt und QualitĂ€t der Sammlung zu ermöglichen, wird das Team um Stiftungsvorstand Holger Eilers und GeschĂ€ftsfĂŒhrer Lothar Meyer-Mertel die neue PS.Halle ab sofort als Erweiterung der Ausstellung nutzen.

Unter dem Titel „SchĂ€tze aus dem Depot“ werden dort zukĂŒnftig im mehrmonatigen Wechsel besondere Fahrzeuge und deren Geschichten aus der umfangreichen Sammlung der Kulturstiftung Kornhaus prĂ€sentiert. Den Anfang macht eine Sonderschau zum Thema Adlerwerke, die unter dem Titel „Menschen, RĂ€der, Schreibmaschinen“ die Geschichte und technische Bandbreite dieses bedeutenden deutschen Herstellers von Autos, FahrrĂ€dern, MotorrĂ€dern und BĂŒromaschinen beleuchtet.

Gezeigt werden auf 750 qm AusstellungsflĂ€che fast 30 Exponate, darunter seltene StĂŒcke wie der Adler Typ 10, der unter seinem Spitznamen „Adler Autobahn“ vielleicht bekannter ist, ein seltener Adler Diplomat Tourenwagen, ein Adler Favorit Taxi aus Berlin im Originalzustand oder die legendĂ€re Zweitakt-Twin Adler RS 250. Die Ausstellung zum Thema Adlerwerke beleuchtet dabei nicht nur einzelne Fahrzeuge, sondern erzĂ€hlt auch aus der Unternehmensgeschichte und stellt wichtige Persönlichkeiten vor.

Besonderer Vorteil fĂŒr die Besucher: Der Eintritt in die “Ausstellung Menschen, RĂ€der, Schreibmaschinen – Die Adlerwerke“ in der PS.Halle ist bereits im Eintrittspreis fĂŒr die Rennsport-Sonderausstellung enthalten. Ab sofort können die Besucher des PS.SPEICHER also ohne Mehrkosten noch mehr Geschichte rund um die RĂ€der, die uns bewegen, erleben

www.ps-speicher.de