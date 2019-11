Neuauflage: Jaguar Werkzeugsatz

Nach fast 50 Jahren bietet Jaguar Classic den originalen Werkzeugsatz des legendren E-Type in authentischer Neuauflage an. Der zur Serienausrstung der E-Type Serie 1 und Serie 2 zhlende Toolkit lief mit der Produktion der letzten Serie 2 im Jahre 1971 aus. Vollstndige Stze sind heute hoch gefragte Raritten, fr die Sammler ber 5.000 Euro bezahlen. Nun haben die Experten von Jaguar Classic Parts dank Zugang zu historischen Archiven den Werkzeugsatz nach Original-Vorgaben rekonstruiert. Zeitgenssisch korrekt in eine Werkzeugtasche aus Kunstleder und Segeltuch eingehllt, enthlt er alle Werkzeuge und Messinstrumente, um routinemige Wartungsarbeiten am ikonischen Sportwagen fachgerecht ausfhren zu knnen.

Im Einzelnen umfasst der Jaguar E-Type Werkzeugsatz folgende Einzelteile:

Einstellbarer Maulschlssel

Reifenventilschlssel

Zange

Reifenluftdruckprfer

Przisionsschraubendreher

Fhlerlehre

Schraubendreher mit verschiedenen Klingen

Schraubenschlssel x 7/8 AF

Schraubenschlssel 9/16 x 5/8 AF

Schraubenschlssel x 7/16 AF

Schraubenschlssel 11/32 x 3/8 AF

Steckschlssel 7/16 x

Steckschlssel 9/16 x 5/8

Steckschlssel x 7/8

Zndkerzenlehre

Hebel fr Steckschlssel (ein kurzer, ein langer)

Nockenwellen-Blockierwerkzeug

Fettpresse

Bremseinstellschlssel

Bremsen-Kit

Der E-Type Werkzeugsatz kann direkt ber den Jaguar Classic Online Teileshopwww.parts.jaguarlandroverclassic.combestellt werden