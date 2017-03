Neue Heimat für Opel Oldie

Neue Heimat fĂŒr Opel Oldie

Über 30 Jahre stand er vergessen in der Halle eines Einbecker Hinterhof. Jetzt findet der Opel Blitz Abschleppwagen im PS.Depot Lkw + Bus des PS.SPEICHER Einbeck seine neue und endgĂŒltige Heimat. Die offizielle Übergabe findet am 1. April zum Saisonauftakt statt. Das sind Geschichten, von denen jeder Oldtimerliebhaber trĂ€umt: Unter einer Plane in einer Scheune oder einer alten Garage ein wertvolles, altes Fahrzeug zu finden. Ausgerechnet in Einbeck, der Stadt des PS.SPEICHER, wurde dieser Traum jetzt wahr. Und nicht etwa in einer Scheune, sondern mitten in der Einbecker Innenstadt, keine 100 Meter vom historischen Marktplatz entfernt. Vor ĂŒber 30 Jahren hatte Herbert Röhricht, den SchlĂŒssel des zum Abschleppwagen umgebauten Opel-Kleintransporters das letzte Mal aus dem ZĂŒndschloss gezogen. In den 30 Jahren davor war er im Auftrag des Opel Autohauses BĂŒchner unterwegs, das wiederum aus der „Central Garage“ hervorgegangen war, einem der Ă€ltesten AutowerkstĂ€tten Einbecks. Aus der Werkstatt ist inzwischen eine Garage geworden, in der Herbert Röhricht innenstadtnahe ParkplĂ€tze fĂŒr Dauerparker vermietet. Der Opel Blitz geriet in Vergessenheit.

Jedenfalls solange, bis Röhricht vor einiger Zeit mit dem Stifter des PS.SPEICHER, dem Oldtimer-Sammler Karl-Heinz Rehkopf ins GesprĂ€ch kam, nachdem dieser gerade die Lkw-Sammlung aus Sittensen fĂŒr Einbeck gerettet hatte. „Ich hĂ€tte da wohl auch noch einen alten Abschleppwagen…“, sagte Röhricht. Und so dauerte es nicht lange bis zum Handschlag, mit dem Röhricht ihn schließlich der Kulturstiftung Kornhaus schenkte. „Ich musste nicht lange darĂŒber nachdenken“, meint Röhricht, „mit dem Opel Blitz ist ein wichtiges StĂŒck Einbecker Automobilgeschichte verbunden. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise dazu beitragen kann, dass er nachfolgenden Generationen davon erzĂ€hlen kann, den PS.SPEICHER bereichert und fĂŒr meine Heimatstadt erhalten bleibt.“ Kein Wunder, dass Stephan Richter, Assistent des Stiftungsratsvorsitzenden der Kulturstiftung Kornhaus, dankbar ist: „Wir bedanken uns gleich zweimal: Zum einen dafĂŒr, dass das Fahrzeug drei Jahrzehnte lang sicher verwahrt worden ist. Und dafĂŒr, dass es nun die Sammlung der Kulturstiftung Kornhaus als Zustiftung ergĂ€nzt. Dies ist auch ein großartiges Signal fĂŒr den PS.SPEICHER.“

Geborgen wurde der 60 Jahre alte Lkw nun von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des PS.Depot Lkw + Bus. Mit schwerem Werkzeug, viel Muskelkraft und einem Transportfahrzeug wurde er behutsam aus der Ecke geholt, in der er solange gestanden hatte, und in den Otto.-Hahn-Park gebracht, wo er am 1. April – zum Saisonstart des Depots – offiziell ĂŒbergeben werden soll. Dann wird – wenn alles klappt – auch der 62 PS starke Motor des Oldtimers zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zu hören sein.

Fahrzeugdaten: Hersteller: Adam Opel AG Typ: Opel-Blitz 1,75t-330 Baujahr: 1955 Erstzulassung 21.02.1956 als Kohlenwagen in Kassel Als Gebrauchtwagen fĂŒr 1.200 DM gekauft durch die Fa. Albert BĂŒchner KG am 01.09.1962. Umbau zum Abschleppwagen. Leistung: 62 PS bei 3700 U/min, 2.473 cm3 Hubraum Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h.