Neue Motorrad-Ausstellung

Am Nrburgring wurde das Motorsporterlebniszentrum um die neue Motorrad-Ausstellung Motorcycle Grand-Prix-Legends erweitert. Mit den Maschinen berhmter Fahrer und Informationen zu den Geschichten dahinter, gibt sie Einblicke in die ren des Zweirad-Rennsports am Nrburgring. Ab sofort knnen Besucher diese Geschichten anhand der wertvollen Exponate erleben. Die Motorrder von Toni Mang (grne Kawasaki mit der Nummer 2) und Jon Ekerold sind Highlights der neuen Ausstellung und stehen fr eines der grten Zweirad-Duelle auf dem Nrburgring. Andr Brodrecht, Leiter Ringwerk, der ehemalige Motorrad-Weltmeister Jon Ekerold und Gnter Zwafink (v.l.) erffneten die neue Ausstellung „Motorcycle Grand-Prix-Legends“.

Rckblick: Am Samstag, 18. Juni 1927 wird der Nrburgring feierlich erffnet. Um 14:30 Uhr sind die ersten Motoren inmitten der Eifelwlder zu hren. Im Rahmen des Eifelrennens fr Motorrder wird den waghalsigen Piloten diese Ehre zuteil. Das Rennen auf dem Gesamtkurs von rund 28 Kilometern markiert den Beginn des Motorradsports am Nrburgring.

Es gewinnt Toni Bauhofer auf seiner 500 Kubikzentimeter starken BMW. Groe Rennen, Namen und Champions folgen. Auch Ausnahmepiloten wie Toni Mang, Jon Ekerold oder Ralf Waldmann geben hier Gas und nehmen auf dem Weg zu Titel und Triumphen den einzigartigen Asphalt des Nrburgrings unter zwei Rder. Heute finden sich die geschichtstrchtigen Erinnerungsstcke im Ringwerk wieder. Auch die Weltmeister-Maschine von Stefan Bradl aus dem Jahr 2011 ist dabei.

Direkt nebenan auf dem Podest wird die Geschichte einer ganz besonderen Rivalitt erzhlt die von Toni Mang und Jon Ekerold. Letzterer von beiden ist fr die Erffnung der Ausstellung eigens angereist. Der gebrtige Sdafrikaner spricht hervorragend deutsch und ist der einzige Privatier, der im Rahmen der Motorrad-Straenweltmeisterschaft bis 350 Kubikzentimeter 1980 den Titel gewinnen konnte. Den entscheidenden Sieg holte er gegen seinen direkten Rivalen Toni Mang im letzten Saisonrennen am Nrburgring.

An das Duell erinnert er sich bis heute: Durch einen Stein hatte ich fr kurze Zeit keine funktionierende Hinterradbremse und verlor deshalb wertvolle Zeit auf Toni. Ich dachte mir: Das kann nicht sein, habe anschlieend auf der Nordschleife alles gegeben und ihn doch noch berholt. Am Ende gewann ich mit 200 Metern Vorsprung und wurde Weltmeister. Schade fr ihn, aber mit seinen fnf WM-Titeln konnte er auch mal einen abgeben.

Bereits 2017 wurde das Konzept des Erlebnismuseums, die Geschichte und die Helden der einzigartigen Rennstrecke mehr in den Mittelpunkt zu rcken, durch die Ausstellung Ringmarks Auf den Spuren der Legenden bereichert. 2018 folgte die persnliche Ausstellung Graf Berghe von Trips Ritter, Reiter, Rennfahrer.

Die neue Ausstellung Motorcycle Grand-Prix-Legends ist ab sofort fr alle Besucher des Ringwerks im Rahmen der ffnungszeiten erlebbar.