News von der Hackenberger Collection

Ab 16. Juli wird im Summit Motor Park in Norwalk im US-Staat Ohio die riesige Oldtimersammlung von Ron Hackenberger mit ĂŒber 700 Fahrzeugen unter den Hammer kommen. Das Auktionshaus VanDerBrink hat diese gigantische Aufgabe ĂŒbernommen und arbeitet derzeit fieberhaft an einem Katalog.

Hier die ersten Infos zum Ablauf der Auktion:

Am ersten Tag findet im Summit Motorpark auch der 16. Blue Suede Cruise statt, inklusive Musik, Vintage Drags und einer großen Auto-Show. Versteigert werden dann seltene und einzigartige Autos, MotorrĂ€der und Limousinen. Die Auktion findet in einem Zelt statt, fĂŒr die dort angebotenen Fahrzeuge gibt es einen Katalog und sie können vorab besichtigt werden.

Am zweiten Tag geht es rustikaler zu: Es wird nicht im Summit Motor Park gesteigert sondern in der ehemaligen Wolohan’s Holzfabrik am Highway 250. Dort kommen die großen Fahrzeuge wie Traktoren, Trucks und Pickups direkt vom GelĂ€nde aus unter den Hammer.

Weitere Infos unter: http://www.vanderbrinkauctions.com