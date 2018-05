Nissans Motorsportgeschichte

Nissan feierte am vergangenen Wochenende in Georgia, USA, seine reiche Motorsportgeschichte, wobei Dutzende von Datsuns und Nissans am Classic Motorsports Mitty Vintage Festival teilnahmen.



Am Mitty waren legendĂ€re Nissan und Datsun Autos von berĂŒhmten Teams wie Brock Racing Enterprises und Bob Sharp Racing vor Ort in Road Atlanta fĂŒr alle Fans eine Augenweide. Auch dort war Rennlegende John Morton, der als Grand Marshal diente und eine Replik seines BRE Datsun 240Z aus dem Jahr 1971 fuhr. Das All-Nissan / Datsun Feature-Rennen am Samstag wurde von Alex McDowell an Bord seines 1971 Nissan Skyline GT-R gewonnen.