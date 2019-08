Oldtimer auf dem Pfad der Mille Miglia

Die 1000 Miglia ​​srl hat whrend der Monterey Car Week in Kalifornien die Auszeichnung Spirit of 1000 Miglia verliehen. Die Auszeichnungen wurden im Laufe der Woche an Besitzer von Fahrzeugen verliehen, die von 1927 bis 1957 an dem ursprnglichen Rennen in Italien teilgenommen haben. Sie stehen beispielhaft fr das Rennen Spirt of 1000 Miglia. Jedes Fahrzeug ist im Mille Miglia-Archiv registriert zusammen mit wichtigen Details des Fahrzeugs.

Alberto Piantoni, CEO der 1000 Miglia srl, kommentierte: Die Auszeichnungen sind eine groartige Mglichkeit, mit den Besitzern die einzigartigen Autos der 1000 Miglia zu feiern, wann und wo wir sie sehen – ob auf der Strae, im Fahrerlager oder auf der Show Feld. Wir freuen uns darauf, das Award-Programm bei vielen anderen Veranstaltungen, an denen wir auf der ganzen Welt teilnehmen, fortzusetzen. Die Monterey Car Week 2019 war ein wirklich fantastischer Start mit den ersten dreizehn Fahrzeugen, die wir ausgewhlt haben.

Nachfolgend sind die Details der ersten dreizehn Spirit of 1000 Miglia -Ausgezeichneten aufgefhrt, die von Alberto Piantoni, CEO, und Francesca Parolin, Generaldirektorin der 1000 Miglia srl, verliehen wurden:

Nr. 1

1952 O.S.C.A. MT4 1100 Berlinetta Vignale im Besitz von Phil White. Dies ist ein von den Brdern Maserati gebauter Rennwagen O.S.C.A. Das Fahrzeug verfgt ber eine einzigartige Vignale-Karosserie, und belegte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1953 den 17. Gesamtrang und den 1. Platz in der Klasse.

Nr. 2

1949 Alfa Romeo 6C 2500 Cabriolet von Leo und Lisa Schigiel. Das bisher beste Show-Siegerauto ist das 2,5-Liter-Cabriolet von Alfa Romeo mit kurzem Radstand und herrlichem Interieur, das von Pinin Farina entworfen wurde.

Nr. 3

1952 Jaguar C-Type im Besitz von Fred Bolander. Dieser Rennwagen wurde in den USA neu verkauft, wo er von einer Reihe von Fahrern gefahren wurde, darunter Weltmeister Phil Hill bei seinem Sieg beim Lone Star 200-Rennen 1953.

Nr. 4

1954 Siata 200 CS Balbo Coup im Besitz von Walter Eisenstark. Dieses sehr seltene italienische Auto ist seit 1959 im Besitz der Familie Eisenstark. Es wird hier in der originalen blauen Farbe gezeigt, die krzlich bei der Restaurierung gefunden wurde.

Nr. 5

1953 Ferrari 340 MM Spyder Vignale im Besitz von Michael und Katharina Leventhal.

Dieser fabelhafte Ferrari ist das Schwesterauto des 1000-Miglia-Siegers von 1953, der von Marzotto und Crosara gefahren wird. Es glnzt in den amerikanischen Rennfarben (wei mit blau) und wurde in den Jahren 1953 und 1954 von Bill Spear in den USA gefahren.

Nr. 6

1931 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Zagato im Besitz von Paul Gould.

Dieses Auto wurde bei der 1000 Miglia 2017 von Paul Gould und Bill Warner, Vorsitzender des Amelia Island Coucours, gefahren. Das Auto war im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jhrigen Jubilum von Zagato Cento vor Ort.

Nr. 7

1956 Maserati A6G 2000 Zagato Coup im Besitz von David und Jody Smith.

Dieser elegante Sportwagen mit wunderschner Karosserie von Zagato war auch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jhrigen Jubilum des Zagato Cento anwesend.

Nr. 8

1953 Fiat 8V Zagato Coup von Irv Kessler.

Dieses Auto ist ein 2-Liter-V8 (oder Otto Vu) Fiat von Zagato. Die aerodynamische Form und die leichte Aluminiumkarosserie waren Markenzeichen des Zagato Gran Tour-Stils.

Nr. 9

1956 Ferrari 250 GT Zagato im Besitz von David Sydorick.

Dieses Auto ist eines von nur fnf Ferrari 250, die von Zagato gebaut wurden und vielleicht die schnsten GT-Autos der 1950er Jahre.

Nr. 10

1954 Fiat 8V Elaborata Zagato Coup von Johan und Anhild Lont.

Dieses Auto ist eine seltene Zagato-Version in der Nhe des originalen Fiat. Die 8V Elaboratas, bei denen die ersten Zagato-Coups mit der charakteristischen Double-Bubble-Dachlinie ausgestattet wurden, um die Stehhhe zu erhhen.

Nr. 11

1956 Maserati 300 S im Besitz von Rob Walton.

Dieses Auto begann als Maserati-Werksteamauto, das im schwedischen Grand Prix von 1956 von Joachim Bonnier und Francisco Godia Sales gefahren wurde.

Nr. 12

1956 Jaguar D-Type im Besitz von Chris McCallister.

Dieses Auto war Teil des berhmten schottischen Ecurie Ecosse-Teams. Jaguar C-Types waren fr ihre Zeit erstaunlich fortschrittlich und siegten 1955, 1956 und 1957 bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Nr. 13

1954 Alfa Romeo 1900 C SS im Besitz von Joe Hurwich.

Dieses Auto ist ein Beispiel fr die leichte Superleggera-Karosserie von Touring auf dem Alfa Romeo 1900. Dieses Auto war Teilnehmer des 1000 Miglia Warm Up USA 2018.

Generaldirektorin Francesca Parolin sagte abschlieend: Es ist fr uns als 1000 Miglia-Organisation eine groe Ehre, diese Autos als Werke oder Fahrzeugkunstwerke auszuzeichnen, die den Spirt von 1000 Miglia ausdrcken, einem der grten Automobilevents der Welt genannt – das schnste Rennen der Welt.