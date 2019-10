Oldtimer auf der Regent Street

Das grte automobile Open Air Spektakel Englands wird am Samstag, 2. November, im Herzen Londons stattfinden. Fnf Ikonen der britischen Automobilindustrie werden damit geehrt: die 60. Geburtstage des legendren Sportwagens Mini und des Sportwagens Austin Healey 3000; 50. Geburtstag des Ford Capri und des Triumph TR6 sowie 30 Jahre seit der endgltigen Inkarnation des vielbewunderten Middlebridge Scimitar.

Die Regent Street markiert ebenfalls einen Meilenstein: Sie feiert ihr 200-jhriges Bestehen im Herzen der Hauptstadt. Die Strae zwischen Piccadilly Circus und Oxford Circus ist an diesem Tag verkehrsberuhigt. Begeisterte Autoclubs, die alle fnf dieser Marken und Modelle reprsentieren, werden in der eindrucksvollen Classic Motoring Zone des Events spezielle statische Displays am Straenrand prsentieren, damit die Besucher die Show genieen knnen.

Sir Alec Issigonis war es, der 1959 die Welt verblffte, als er sein revolutionres Design fr den Mini vorstellte. Seine winzige Statur, sein flinkes Handling und sein freches Aussehen fanden schnell groen Anklang in Stdten auf der ganzen Welt, insbesondere in „with-it“ London, wo es zum Modesymbol fr Flower Power und die Swinging Sixties wurde. Frhe Minis waren in der Regent Street ein alltglicher Anblick, wo das von BMW inspirierte Nachfolgemodell auch heute noch zu Hause ist.

Auch britische Sportwagen mit Verdeck waren in den sechziger Jahren im Trend – ein Jahrzehnt, das der Austin Healey 3000 und der TR6 ordentlich verbuchen konnten. Beide zweisitzigen Roadster waren mit Sechszylindermotoren ausgestattet, wurden jedoch ein Jahrzehnt spter geboren – der erste 1959, der zweite zehn Jahre spter 1969. Heute sind sie hochsammelbare und beliebte Symbole einer halcyon-ra des lebenslustigen Hedonismus .

Ford sprang auf den Modewagen und stellte seinen neuen Capri im selben Jahr wie den von Michelotti geschriebenen TR6 vor und vermarktete ihn als „das Auto, das Sie sich immer versprochen haben“. Trotz seiner Coup-Kompromisse und seiner bescheidenen Untermauerung war der Mustang-inspirierte Fastback ein Hingucker, und ein halbes Jahrhundert hat seine Attraktivitt nicht gemindert.