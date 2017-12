Oldtimer-Auktion in Gstaad

Noch kurz vor Jahresschluss veranstaltet im Schweizer Skiort Gstaad am 29. Dezember 2017 die Oldtimer Galerie Toffen eine Auktion von rund 40 exklusiven Oldtimern.



Zusammen mit einigen großen Klassikern wie dem Aston Martin DB 4, dem Ferrari 250 GT Boano oder dem Mercedes 300 SL Roadster werden eine Reihe neuer Supersport- und Rennwagen angeboten. Dazu gehört mit einem sehr kleiner Kilometerstand ein legendĂ€rer Jaguar XJ 220 (mit nur 1’100km), ein De Tomaso Pantera Gruppe 5 und ein McLaren P1 2015.

Ein ganz besonderes Highlight wird ein Volvo 262 C sein, der neu gekauft und vom unvergessenen KĂŒnstler David Bowie (verstorben im Januar 2016) gefahren wurde.

Da Ferruccio Lamborghini Trattori 2017 das 70 jĂ€hrige JubilĂ€um feiern, bietet die Oldtimergalier Toffen erstmals einen Lamborghini Traktor in einer Schweizer Auktion an. Die PrĂ€sentation ĂŒbernimmt Seniore Dott. Fabio Lamborghini persönlich – er reist zu diesem feierlichen Anlass direkt aus Italien an, um den 2R zu signieren. 1965 lag der Neupreis bei 1.4 Mio Lire. Der letzte in den USA verkaufte 2R in nicht restauriertem Zustand, wurde fĂŒr USD 59‘000 verkauft.

Ein seltener und komplett restaurierter Traktor des Sportwagenherstellers aus Sant’Agata Bolognese. In den fĂŒr 1965 stimmigen Gulf-Racing Originalfarben orange und hellblau, mit revidiertem Matching-Numbers Dreizylinder Lamborghini-Dieselmotor und Vierganggetriebe mit Untersetzung. Das Fahrzeug befindet sich in hervorragendem Zustand, besitzt EU-Papiere und ist in der Schweiz nicht verzollt. FĂŒr die harte Arbeit auf dem Hof oder in den Weinbergen ist dieser 2R heute zu schade, als SchmuckstĂŒck und historische ErgĂ€nzung einer Lamborghini-Sammlung jedoch unverzichtbar.