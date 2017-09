Oldtimer beim Comic Festival

Das Comic Festival in BrĂŒssel ist jedes Jahr fĂŒr viele Menschen Anlass, selbst in die Rolle eines Comic Helden zu schlĂŒpfen. FĂŒr andere ist es die Chance, ihren Oldtimer ins rechte Bild zu setzen. Am vergangenen Wochenende prĂ€sentierten sich die Besitzer von Fahrzeugen, die im berĂŒhmten „Tintin“ Comic zwischen Shanghai und Belgien mitspielten. Rund 100 Fahrzeuge nehmen traditionell an der Tintin Magazine Rallye teil und stellen so besonders charmant ihre Verehrung fĂŒr HergĂ©s Comics dar. In einer Sternfahrt aus Lier, Verviers, Jumet und Anderlecht fuhren die Oldtimer in die Hauptstadt BrĂŒssel und trafen sich auf dem Place de Palais. Eine Jury wĂ€hlte die authentischste Nachstellung der Kombination aus Fahrer und Fahrzeug. Die Rallye findet bereits seit 2013 statt und ist ein fester Bestandteil des Comic Festivals geworden.