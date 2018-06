Oldtimer beim Ostalgietreffen

Das Technik Museum Sinsheim lud am 17. Juni zum vierten Ostalgie-Treffen und an die 250 motorisierten SchĂ€tzchen aus den ehemaligen Ostblockstaaten folgten dem Ruf. Angefangen bei Marke Eigenbau mit einem Simson-Motor ĂŒber unzĂ€hlige bunte Trabis bis hin zu den damals schon beachtlich ausgestatten Luxuskarossen der sowjetischen StaatsmĂ€nner – auf dem MuseumsgelĂ€nde bekamen die Besucher so einiges geboten: Eine zum Ratbike umgebaute Simson Schwalbe, ein selbstfahrender LKW im Maßstab 1:10 mit Schwalben-Benzinmotor, ein KĂŒbeltrabi der ehemaligen Grenztruppen der DDR, die ehemalige Staatslimousine von Leonid Breschnew, ein GAS-14 Tschaika – ein EinzelstĂŒck von 1976, tonnenschwere LKW’s, und seltenere Exemplare wie der Skoda 110R, Tatra 603, Jugo 45 und Saporoshez 968A.

In der Szene namhafte Clubs kamen sogleich mit dutzenden Fahrzeugen, wie z. B. Zweitakterz SĂŒd aus Denkendorf oder Autoklassika aus Dortmund. So mancher AutomobilClub nahm auch eine fĂŒnfstĂŒndige Anfahrt in Kauf, um beim mittlerweile grĂ¶ĂŸten Treffen fĂŒr Ostfahrzeuge in SĂŒddeutschland dabei zu sein. Aber auch EinzelkĂ€mpfer wie z. B. aus Litauen bereicherten das Ostalgie-Treffen um ihre SchĂ€tzchen.