Oldtimer-Fest in Obwalden

Eine Oldtimer-Party mit allem, was dazugehört, steigt am Pfingstwochenende in Obwalden. Das O-iO ist in der Schweiz ein echtes Familienfest und fĂŒr dieses Jahr sind 545 Oldtimer angemeldet. Diese werden am Pfingstsamstag den 3. Juni in der Gegend von Sarnen und am Pfingstsonntag, den 4. Juni im Bereich Sarnen, BrĂŒnig, Meiringen und Brienz bewegt.

O-iO ist eine Oldtimer-Party, mit oder ohne Oldtimer und ein Fest fĂŒr die ganze Familie; fĂŒr jung und alt. Am O-iO sieht man alles, was in den letzten hundert Jahren ĂŒber unsere Straßen rollte: PKWs (auch ein Dampfauto), LKWs, Busse, Postautos, Traktoren, MotorrĂ€der, Roller, Mopeds, Velos (HochrĂ€der). Viele Teilnehmende und Zuschauer kleiden sich passend zu den Oldtimern.

Weitere Infos unter http://www.o-io.ch/