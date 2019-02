Oldtimer Ford Anglia und Capri feiern

Beaulieus „Simply Ford“ wird am Sonntag, 5. Mai zu einer großen Feier werden und den 60. Geburtstag des Ford Anglia 105E und den 50. Geburtstag des beliebten Capri in den Mittelpunkt rĂŒcken. Die Besitzer von Anglia und Capri sind eingeladen, ihre Klassiker in speziellen Bereichen zu parken, die im Herzen der Show als Teil der vielfĂ€ltigen Ausstellung von Hunderten von Fords auf dem GelĂ€nde des National Motor Museum stehen.

Simply Ford ist die GrĂ¶ĂŸte von Beaulieu 10 Simply-Rallyes. In den vergangenen Jahren kamen rund 3.000 Fans und fast 1.800 Fords.

Der Ford Anglia ist im GedĂ€chtnis vieler Familienfahrer und ist seit ĂŒber zwanzig Jahren bei Rennfahrern und Customisern ein echter Favorit. Event-Besucher können auch die in Beaulieu ausgestellten Anglias sehen, mit der Anglia Super 1200 von 1966 im National Motor Museum und der berĂŒhmten „fliegenden“ Anglia von Harry Potter und der Chamber of Secrets in On Screen Cars. Im Rahmen der doppelten Feier zeigt der Surrey Capri Club eine Sammlung von Autos seiner Mitglieder zum JubilĂ€um des Capri – der mit seiner Fastback-Form einen 18-jĂ€hrigen Produktionslauf erlebte und die Rennstrecken Europas schmĂŒckte. Simply Ford brummt immer wieder mit tollen Autos auf ĂŒberfĂŒllten ClubstĂ€nden und 27 EigentĂŒmergruppen und Clubs haben bereits gebucht. Die Flagge des Mondeo werden die ST220 Enthusiasten, Midlands Mondeo Enthusiasten und der Ford Mondeo Mk2 Owners Club sowie Displays von Focus Enthusiasts, dem Hampshire und Berkshire RS Owners Club, den Ford All Stars und Oval Outkasts zeigen.

Ein Highlight des Tages sind die PeopleÂŽs Choice Awards, bei denen Besucher und Veranstaltungsbesucher fĂŒr ihren Lieblings-Ford der Show wĂ€hlen und der Gewinner eine Beaulieu-TrophĂ€e erhĂ€lt. http://www.beaulieu.co.uk/ford.