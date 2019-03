Oldtimer in Costa Mesa

Ein beeindruckendes Duesenberg Model J aus dem Jahr 1931 wurde auf der dritten alljhrlichen Classic Auto Show im OC Fair & Event Center in Costa Mesa, Kalifornien, mit dem Award of Excellence (Grand Boulevard Walk of History) ausgezeichnet. Mehr als 1.500 seltenen Oldtimern und die Verleihung von 25 Auszeichnungen waren das Highlight der Veranstaltung.

Das zweitgige Festival startete mit einem besonderen Auftritt von Grand Marshal Adam Corolla, der zwei Fahrzeuge aus seiner Privatsammlung fr die Ausstellung auswhlte: Paul Newmans Championship Triumph TR6 und den Datsun 510 „Different Drummer“ Trans Am. Am Wochenende gab es auch Interviews mit den prominenten Automobilherstellern Dave Kindig, Wayne Carini, Mark Worman, Mike Finnegan, Bogi Lateiner und Lyn St. James.

Das zweitgige Festival prsentierte Klassiker aus Antiquitten und Vorkriegsjahren sowie Hot-Rods, Muscle Cars, Lowrider und japanische Importe, die die ikonische Autokultur Sdkaliforniens verkrpern, und prsentierte eine vllig neue 40 Shades of Green -Kollektion zum Gedenken an St Patrick’s Day am Sonntag.

Die Veranstaltung bot den Besuchern auch den beliebten Grand Boulevard, eine beeindruckende Ausstellung von 30 historisch bedeutenden Fahrzeugen, darunter 1931 Model J Duesenberg, 1962 Fiat Jolly, 1973 Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Spider, eine 1941 Tatra T87, 1915 Pierce Arrow 48 Seven Passenger Suburban, 1976 Bricklin SV1 – die kanadische Version eines DeLorean und eine 1956 Cadillac Limousine 7533, die unter der Diktatur des Generalismo Francisco Franco verwendet wurde, und mehr.

Darber hinaus bot ein eigener Marktplatz mit mehr als 150 Ausstellern den Besuchern die Mglichkeit, die neuesten Aftermarket-Produkte und -Dienstleistungen aus erster Hand zu betrachten.

Award of Excellence: Grand Boulevard Walk of History 1931 Duesenberg Model J

Award of Excellence: Car Club Citroen Car Club

Award of Excellence: Private Owner 1972 Nissan Fairlady Z

Best in Show: Domestic Car Club Early Ford V8 Club of America

Best in Show: Foreign Car Club Der Blitzkrieg Kafers (DBK)

Best in Show: Domestic Private Owner 1915 Pierce Arrow Model 48 7-Passenger Suburban

Best in Show: Foreign Grand Blvd. 1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Best in Show: Foreign Private Owner 1955 VW Bus

Best in Show: 40 Shades of Green 1967 Pontiac Firebird 400

Best in Show: Antique 1915 La Bestioni Boat Trail Speedster

Best in Show: Classic Truck 1964 Chevrolet C10

Best in Show: Hot Rod 1935 Ford Roadster

Best in Show: Japanese Vehicle 1972 Toyota Sprinter Trueno TE27

Best in Show: Lowrider 1964 Chevy Impala SS

Best in Show: Modified 1927 Ford T Modified Lakes Roadster

Best in Show: Multi-Generational 1962 Ford Custom Cab

Best in Show: Muscle 1970 Oldsmobile 442

Best in Show: Paint 1961 Chevrolet Impala Convertible

Best in Show: Post-War 1969 Citroen Break

Best in Show: Pre-War 1930 Cadillac V-16 Roadster Convertible

Best in Show: Roadster 1932 Ford

Best in Show: Women in Wheels 1957 Chevy Stepside

Car That Stole Our Hearts 1955 Bosley GT Mark 1

Grand Marshall Award 1962 Chevrolet Impala

Kids Choice: Grand Boulevard 1949 Mercury from the movie Grease

Most Creative Display: Domestic Car Club Long Beach Model T Club

Most Creative Display: Foreign Car Club 1967 Austin Mini Pickup

Peoples Choice Award 1964 Mini Cooper

Special Anniversary Best in Show Mini Owners of America