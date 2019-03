Oldtimer jetzt mageschneidert

Fans von Originalitt wird womglich nicht amsieren, was auf dem David Brown Automotive-Messestand in Genf (Halle 2, Stand 2142) ausgestellt wird: drei klassische Minis als Mini Remastered-Autos, die komplett umgestylt wurden.





Diese ultra-mageschneiderte Optionen- und Zubehrliste wurde in Zusammenarbeit mit einer Reihe von britischen High-End-Marken entwickelt, darunter Avon Tyres, PFD Skis, Viners und Fulton, fr die luxuriseste Anwendung.

Ein Mini-Remastered-Auto ist in Dark Necessities ausgefhrt, schwarz mit goldenen Schuppen und einer goldenen Dachlinie. Dieses Farbschema wird durch ein komplett schwarzes Interieur ergnzt, um das Rock-and-Roll-Feeling fortzusetzen.

Bei einem weiteren Mini Remastered dreht sich alles um das Thema Strand. Klar, dass es da ein Webasto-Panoramadach, wasserdichtes Leder in Marinequalitt und Kvadrat-Premium-Stoff im Innenbereich geben muss.

Der dritte Mini Remastered zeigt ein Alpin- und Skithema mit mageschneiderten Mountain-Scape-Grafiken, handgefertigten Haubenriemen, britische Wollmatten und einem beeindruckenden handgefertigten, mageschneiderten Picknick-Set. Ein mageschneiderter, polierter Edelstahl- und Teakholz-Dachgepcktrger mit eigens von David Brown Automotive ausgewhlten und von der britischen Firma PFD handgefertigten Skiern gehrt auch zum Gesamtbild.